„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ: ОД ЧЕТВОРИЦЕ ОКРИВЉЕНИХ ЗА КИДНАПОВАЊЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, НА ОПТУЖЕНИЧКОЈ КЛУПИ САМО ЈЕДАН У септембру суђење за отмицу тинејџера
Суђење за отмицу Н. Т. (19) из Сремске Каменице заказано је за 24. септембар у новосадском Вишем суду, а од четворице окривљених, на оптуженичкој клупи наћи ће се само Б. Г. (22) из Новог Сада.
Двојица његових вршњака, С. Б. Ђ. и Р. М. раније су закључили споразум о признању кривичног дела, док је против С. М., који је у тренутку извршења кривичног дела био малолетан, вођен посебан поступак пред судијом за малолетнике.
Осим за отмицу, Б. Г. се терети и за кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности на штету више полицијских службеника Полицијске управе Нови Сад.
Три године и седам месеци затвора
Новосађани С. Б. Ђ. и Р. М. закључили су споразум о признању кривичног дела, те су осуђени за отмицу и фалсификовање исправе на јединствену казну затвора у трајању од три године и седам месеци затвора. Њима је након склапања споразума о признању кривице до упућивања на извршење казне затвора одређен кућни притвор са наногицом.
Он ће на главни претрес у септембру доћи са слободе јер му је притвор окончан 22. октобра прошле године, након што је сврха због које је био одређен остварена.
Подсетимо, Н. Т. је киднапован у ноћи између 4. и 5. фебруара 2023. године, на улици, у близини куће у којој станује у Сремској Каменици, а после неког времена, отмичари су позвали његовог оца и тражили новац, о чему је одмах обавештена полиција.
Како су потврдили у Полицијској управи Нови Сад, отмицу је критичне ноћи, око 3.30 часова, пријавио отац отетог младића, коме су тражили 200.000 евра, како би му вратили сина. Истог момента су оперативци ПУ Нови Сад кренули у потрагу за отмичарима, да би после интензивне потраге на Клиси, код градске депоније, у гепеку аутомобила, пронашли неповређеног Н. Т., а његове отмичаре лишили слободе.
Малолетнику неколико мера
Заједно са Б. Г., С. Б. Ђ. и Р. М., ухапшен је и тада седамнаестогодишни С. М., који је, у међувремену, постао пунолетан и против ког се водио посебан поступак пред судијом за малолетнике, који му је изрекао неколико мера.
На саслушању у новосадском Вишем јавном тужилаштву, према незваничним сазнањима, тројица двадесетједногодишњака су се бранила ћутањем, односно, искористили су своје законско право да не износе одбрану.
У циљу заштите жртве отмице, јавни тужилац је оштећеном Н. Т. одредио статус посебно осетљивог сведока.