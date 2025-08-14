light rain
27°C
14.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1724
usd
100.2759
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ: ОД ЧЕТВОРИЦЕ ОКРИВЉЕНИХ ЗА КИДНАПОВАЊЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, НА ОПТУЖЕНИЧКОЈ КЛУПИ САМО ЈЕДАН У септембру суђење за отмицу тинејџера

14.08.2025. 08:31 08:34
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Суђење за отмицу Н. Т. (19) из Сремске Каменице заказано је за 24. септембар у новосадском Вишем суду, а од четворице окривљених, на оптуженичкој клупи наћи ће се само Б. Г. (22) из Новог Сада.

Двојица његових вршњака, С. Б. Ђ. и Р. М. раније су закључили споразум о признању кривичног дела, док је против С. М., који је у тренутку извршења кривичног дела био малолетан, вођен посебан поступак пред судијом за малолетнике. 

Осим за отмицу, Б. Г. се терети и за кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности на штету више полицијских службеника Полицијске управе Нови Сад. 

Три године и седам месеци затвора

Новосађани С. Б. Ђ. и Р. М. закључили су споразум о признању кривичног дела, те су осуђени за отмицу и фалсификовање исправе на јединствену казну затвора у трајању од три године и седам месеци затвора. Њима је након склапања споразума о признању кривице до упућивања на извршење казне затвора одређен кућни притвор са наногицом.

Он ће на главни претрес у септембру доћи са слободе јер му је притвор окончан 22. октобра прошле године, након што је сврха због које је био одређен остварена. 

Подсетимо, Н. Т. је киднапован у ноћи између 4. и 5. фебруара 2023. године, на улици, у близини куће у којој станује у Сремској Каменици, а после неког времена, отмичари су позвали његовог оца и тражили новац, о чему је одмах обавештена полиција. 

Како су потврдили у Полицијској управи Нови Сад, отмицу је критичне ноћи, око 3.30 часова, пријавио отац отетог младића, коме су тражили 200.000 евра, како би му вратили сина. Истог момента су оперативци ПУ Нови Сад кренули у потрагу за отмичарима, да би после интензивне потраге на Клиси, код градске депоније, у гепеку аутомобила, пронашли неповређеног Н. Т., а његове отмичаре лишили слободе.

Малолетнику неколико мера

Заједно са Б. Г., С. Б. Ђ. и Р. М., ухапшен је и тада седамнаестогодишни С. М., који је, у међувремену, постао пунолетан и против ког се водио посебан поступак пред судијом за малолетнике, који му је изрекао неколико мера.

На саслушању у новосадском Вишем јавном тужилаштву, према незваничним сазнањима, тројица двадесетједногодишњака су се бранила ћутањем, односно, искористили су своје законско право да не износе одбрану. 

У циљу заштите жртве отмице, јавни тужилац је оштећеном Н. Т. одредио статус посебно осетљивог сведока.

отмица отмица младића суђење
Извор:
Дневник
Пише:
Дубравка Николић
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај