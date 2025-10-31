overcast clouds
МЕДВЕДИ СЕ ОПАСНО ПРИБЛИЖИЛИ НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И СВЕ ВИШЕ НАПАДАЈУ СТАНОВНИКЕ Држава планира да запосли ловце

31.10.2025. 09:29 09:43
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
медвед
Фото: Pixabay.com

ТОКИО: Јапанско Министарство заштите животне средине саопштило је да планира да издвоји средства за запошљавање лиценцираних ловаца за одстрел медведа, јер у земљи расте забринутост због наглог пораста напада тих животиња на људе у стамбеним зонама.

У нападима медведа ове године је у Јапану погинуло 12 људи, што је највећи број који је та земља забележила откако је почела да прати такве случајеве 2000-их, а повређено је више од 100 људи, међу којима је најмање један странац који је нападнут у близини аутобуске станице на популарном туристичком месту, преноси данас BBC.


Међу жртвама медведа су и човек који је разносио новине на Хокаиду, и мушкарац (67) који је пронађен мртав у својој башти у Иватеу.

медвед
Фото: Pixabay.com

Јапанска влада, која је медведе описала као озбиљну претњу јавној безбедности, разматра и могућност да полицајцима дозволи да пуцају на медведе из пушака, а званичници имају рок до средине новембра да финализују листу контрамера за све чешће нападе медведа.

Медведи су у Јапану виђени како проваљују у супермаркете и средње школе, и како нападају становнике који су обављали своје свакодневне активности.

медвед
Фото: Pixabay.com


У Јапану постоје две врсте медведа - јапански црни медвед и већи, обично агресивнији, мрки медвед који живи на острву Хокаидо, а проблем је посебно изражен у префектури Акита, у којој се налазе велики планински ланци на северу Јапана, где је било и највише жртава.

Јапан је у септембру ублажио своја правила о оружју, како би људима олакшао пуцање на медведе у насељима.

медвед ловац
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
