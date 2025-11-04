БРАК ЈЕ ЗА ЊИХ НАЈВЕЋИ ИЗАЗОВ! Астролози откривају зашто се људи рођени у ова 4 знака НАЈЧЕШЋЕ РАЗВОДЕ и шта их у вези највише ГУШИ
Људи у овим хороскопским знаковима најчешће се разводе, кажу астролози.
Астролози верују да положај звезда може открити много о нашим љубавним навикама и односу према браку. Према астролошким анализама, неки хороскопски знакови чешће пролазе кроз развод, јер им је тешко да се прилагоде рутини, ограничењу или емоционалном притиску у дугим партнерским односима. То су ова 4 знака:
Рибе
Рибе су нежне и романтичне, али њихова емоционална дубина понекад постаје препрека за стабилан брак. Уместо да отворено разговарају о проблемима, Рибе их често потискују. Временом, неизречене емоције прерастају у напетост, што може довести до удаљавања или прекида везе. Рибе у браку траже сигурност, разумевање и емотивну повезаност. Ако тога нема, лако губе веру у однос.
Стрелац
Стрелчеви су вечити авантуристи који тешко подносе ограничења. Њихова потреба за независношћу и новим искуствима често је јача од жеље за стабилношћу. Када идеализовани поглед на партнерство нестане, Стрелац се лако разочара и окреће новом почетку. За њих, брак може изгледати као препрека слободи. Потребно им је партнерство које допушта лични простор и заједничку авантуру, у супротном, постоји већи ризик од раздвајања.
Ован
Овнови воле слободу и независност, али им импулсивност често доноси проблеме у партнерским односима. Тешко подносе компромисе, а сукоби могу постати жестоки. Када се осећају ограничено, повлаче се или одлучују на раскид, односно развод. Брак захтева стрпљење и прилагођавање, а Овну то понекад тешко пада. Њихова потреба за акцијом и тренутним задовољством може довести до честих тензија и, у неким случајевима, до развода.
Близанци
Близанци су по природи радознали и увек траже нова искуства. Њихов ум брзо се засити рутине, па брак често доживљавају као ограничење. Када однос постане предвидив, Близанци траже промену или нову авантуру. Да би веза опстала, партнер мора да им пружи менталну стимулацију и динамику. Без тога, лако губе интересовање и окрећу се новим изазовима.