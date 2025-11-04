clear sky
13°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) УШЛА У ОСМУ ДЕЦЕНИЈУ А ИЗГЛЕДА КАО ДЕВОЈЧИЦА Вера Ванг (76) шокира свет и пркоси времену

04.11.2025. 16:04 16:19
Пише:
Дневник
Извор:
B 92
Коментари (0)
s
Фото: youtube prinstcrin/ Vera Wang

Вера Ванг се појавила на ЦФДА додели награда у Њујорку и још једном заинтригирала све својом младоликошћу.

Славна дизајнерка Вера Ванг (76) дефинитивно има тајни лек којим је зауставила старење, па на сваком догађају изнова и изнова шокира својим изгледом.

Вера је недавно напунила 76 година, али ако гледате само њено лице, вероватно никада не бисте помислили да је одавно у осмој деценији. Када се појавила на додели награда у Њујорку, још једном је све оставила у чуду.

За ову прилику је одабрала дугу белу сукњу и црни топ са волуминозним рукавима који падају са рамена, па целу комбинацију чине драмтичнијом него што јесте.

 Наочаре за сунце су незаобилазан додатак када је она у питању, па и овог пута нису изостале као модни детаљ. Уједно, то је било и једино још што је Вера додала свом стајлингу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vera Wang (@verawang)

 "Девојчица залеђена у времену", тако се може описати славна дизајнерка.

Поново се покренула тема о њеном изгледу, нарочито на друштвеним мрежама, а остала је упамћена њена изјава у којој је истакла да старење сматра старомодним, те да у животу увек морате да се трудите да растете и напредујете.

Ипак, упркос свему томе, многима и даље није јасно како Вера Ванг успева да изгледа идентично већ годинама, али како је рекла 2022. за Би-Би-Си, "магични еликсир младости је напоран посао". Занимљиво је и да Вера нема захтеван приступ лепоти, па је једном приликом рекла и да је можда исхрана кључна у њеном изгледу, а то су вотка, Мек Доналдс и крофне.

 

Б 92

еликсир младост дизајнерка
Извор:
B 92
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАУКА ОТКРИЛА ЕЛИКСИР МЛАДОСТИ! Ево која навика успорава старење и чува мозак, мишиће и срце
s

НАУКА ОТКРИЛА ЕЛИКСИР МЛАДОСТИ! Ево која навика успорава старење и чува мозак, мишиће и срце

20.08.2025. 18:05 18:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај