(ФОТО) УШЛА У ОСМУ ДЕЦЕНИЈУ А ИЗГЛЕДА КАО ДЕВОЈЧИЦА Вера Ванг (76) шокира свет и пркоси времену
Вера Ванг се појавила на ЦФДА додели награда у Њујорку и још једном заинтригирала све својом младоликошћу.
Славна дизајнерка Вера Ванг (76) дефинитивно има тајни лек којим је зауставила старење, па на сваком догађају изнова и изнова шокира својим изгледом.
Вера је недавно напунила 76 година, али ако гледате само њено лице, вероватно никада не бисте помислили да је одавно у осмој деценији. Када се појавила на додели награда у Њујорку, још једном је све оставила у чуду.
За ову прилику је одабрала дугу белу сукњу и црни топ са волуминозним рукавима који падају са рамена, па целу комбинацију чине драмтичнијом него што јесте.
Наочаре за сунце су незаобилазан додатак када је она у питању, па и овог пута нису изостале као модни детаљ. Уједно, то је било и једино још што је Вера додала свом стајлингу.
"Девојчица залеђена у времену", тако се може описати славна дизајнерка.
Поново се покренула тема о њеном изгледу, нарочито на друштвеним мрежама, а остала је упамћена њена изјава у којој је истакла да старење сматра старомодним, те да у животу увек морате да се трудите да растете и напредујете.
Ипак, упркос свему томе, многима и даље није јасно како Вера Ванг успева да изгледа идентично већ годинама, али како је рекла 2022. за Би-Би-Си, "магични еликсир младости је напоран посао". Занимљиво је и да Вера нема захтеван приступ лепоти, па је једном приликом рекла и да је можда исхрана кључна у њеном изгледу, а то су вотка, Мек Доналдс и крофне.