СТАРИ БАKИН ТРИК ЗА САВРШЕНЕ ПИХТИЈЕ Једна кашика више или мање одређује да ли ће бити ЧВРСТЕ и прозирне

04.11.2025. 16:22
Пише:
Дневник
Извор:
Žena.Blic
Фото: freepik, ilustracija

Пихтије су традиционални зимски специјалитет, а њихова припрема захтева пажљиво балансирање састојака. Кључ за савршене пихтије је правилна редукција течности и контрола густине пре сипања.

Зима не може да прође без мириса домаћих пихтија на трпези. Ипак, свака домаћица зна колико уме да буде изазовно да се пихтије добро стегну и остану савршено чврсте, а не „разливене“. Тајна успеха не крије се у срећи, већ у правилном односу воде, меса и времену кувања.

Ако сте се икада питали зашто се ваше пихтије не стегну како треба, решење је једноставније него што мислите. Правилна редукција течности и тестирање густине пре сипања у посуде чине разлику између савршених и неуспелих пихтија. Уз неколико једноставних трикова, ваше ће пихтије бити чврсте, прозирне и укусне, баш као из бакине кухиње.

Проба на тацни – једноставан тест

Када мислите да је време за завршетак кувања, узмите неколико кашика течности и сипајте их на тацну, а затим их оставите у хладну просторију или фрижидер на око десет минута. Ако се течност стегла — значи да је количина желатина довољна и можете завршити припрему. Ако није — вратите лонац на ринглу, додајте још костију или коже и наставите кување док течност не прође тест.

Скидање масноће и припрема за стезање

da
Фото: freepik, ilustracija

 тест покаже да је све како треба, склоните лонац са рингле и кашиком уклоните слој масноће који се накупио на врху.Течност процедите кроз густо цедило и сипајте је преко ситно уситњеног меса у одговарајуће посуде. Затим оставите да се потпуно охлади и стегне у фрижидеру или на хладном месту.

Укратко: шта запамтити

           Кувајте месо и кост до момента када се течност знатно редукује (на ~⅓)

           Проверите желирање тестом на тацни.

           УКлоните масноћу пре сипања у посуде.

           Охладите и оставите да се пихтије стегну на хладном месту.

 

пихтије рецепт рецептура
Извор:
Žena.Blic
Пише:
Дневник
