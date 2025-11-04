СТАРИ БАKИН ТРИК ЗА САВРШЕНЕ ПИХТИЈЕ Једна кашика више или мање одређује да ли ће бити ЧВРСТЕ и прозирне
Пихтије су традиционални зимски специјалитет, а њихова припрема захтева пажљиво балансирање састојака. Кључ за савршене пихтије је правилна редукција течности и контрола густине пре сипања.
Зима не може да прође без мириса домаћих пихтија на трпези. Ипак, свака домаћица зна колико уме да буде изазовно да се пихтије добро стегну и остану савршено чврсте, а не „разливене“. Тајна успеха не крије се у срећи, већ у правилном односу воде, меса и времену кувања.
Ако сте се икада питали зашто се ваше пихтије не стегну како треба, решење је једноставније него што мислите. Правилна редукција течности и тестирање густине пре сипања у посуде чине разлику између савршених и неуспелих пихтија. Уз неколико једноставних трикова, ваше ће пихтије бити чврсте, прозирне и укусне, баш као из бакине кухиње.
Проба на тацни – једноставан тест
Када мислите да је време за завршетак кувања, узмите неколико кашика течности и сипајте их на тацну, а затим их оставите у хладну просторију или фрижидер на око десет минута. Ако се течност стегла — значи да је количина желатина довољна и можете завршити припрему. Ако није — вратите лонац на ринглу, додајте још костију или коже и наставите кување док течност не прође тест.
Скидање масноће и припрема за стезање
тест покаже да је све како треба, склоните лонац са рингле и кашиком уклоните слој масноће који се накупио на врху.Течност процедите кроз густо цедило и сипајте је преко ситно уситњеног меса у одговарајуће посуде. Затим оставите да се потпуно охлади и стегне у фрижидеру или на хладном месту.
Укратко: шта запамтити
• Кувајте месо и кост до момента када се течност знатно редукује (на ~⅓)
• Проверите желирање тестом на тацни.
• УКлоните масноћу пре сипања у посуде.
• Охладите и оставите да се пихтије стегну на хладном месту.