УБЕЂЕНИ ДА СЕ ХОТДОГ И НАГЕТСИ ПРАВЕ ОД БИЉАКА, А КОКИЦЕ И ПОМФРИТ ОД МЕСА Нова студија открива колико малишани заправо не знају шта једу

23.09.2025. 15:41

Фото: Pexels

Нова студија спроведена међу малишанима узраста од четири до седам година у Сједињеним Државама показала је да многа деца имају потпуно погрешну представу о томе одакле долазе намирнице које свакодневно једу.

Када су психолози питали 176 деце да разврстају различите намирнице биљног или животињског порекла, испоставило се да су грешке биле чешће него што бисмо очекивали. Скоро половина малишана била је убеђена да помфрит потиче од животиња, док је сир многима изгледао као биљни производ.


Фото: Pexels

Још занимљивије, око 41% деце мислило је да је сланина биљног порекла, а слично су закључили и за хотдогове и пилеће нагетсе, иако име јасно говори шта се у њима налази.

Збуњеност није стала на томе. Деца су често сврставала кокице и бадеме међу производе животињског порекла, док су са друге стране веровала да краве, свиње и кокошке уопште нису јестиве.


Фото: Pexels

Зашто долази до оваквих забуна?

Стручњаци сматрају да се део проблема крије у начину на који одрасли комуницирају са децом. Многи родитељи избегавају да објашњавају порекло меса, сматрајући да су истина и процес прераде превише сурови за дечји узраст. Због тога деца храну доживљавају кроз имена и облике, а не кроз њено право порекло.

Додатно, деца су у овом узрасту тек у процесу формирања знања о свету око себе. Храна долази запакована и обрађена, па им је тешко да повежу готов производ са његовим извором. То доводи до бројних погрешних закључака.


Фото: Pexels

Како се знање може побољшати?

Аутори студије истичу да је управо рано детињство период у коме се најлакше обликују навике и знања о исхрани. Ако деци јасно и прилагођено објашњавамо одакле намирнице долазе, било да су биљног или животињског порекла, смањиће се конфузија и неспоразуми.

Уместо да се порекло хране прикрива, стручњаци предлажу отворенији приступ и већу едукацију кроз игру, цртане садржаје и разговор. На тај начин деца могу природно да повежу оно што виде на тањиру са стварним пореклом и процесом настанка.


Фото: Pexels

Ова студија показује колико је важно да деца већ од најранијег узраста добију тачне и једноставне информације о храни коју једу. Када не знају одакле намирнице потичу, она им постају само производи из продавнице, без везе са природом и процесима који стоје иза њих.

Управо зато родитељи, наставници и шира заједница имају кључну улогу у обликовању знања и навика. Ако деци приближимо порекло хране на начин прилагођен њиховом узрасту, они ће развити не само боље разумевање исхране, већ и здравији однос према ономе што једу.


Магазин Занимљивости
