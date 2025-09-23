ГРЧКИ ПАПУЦАКИ Пуњени патлиџан који ће вас освојити на први залогај "ПАПУЧА" ПУНА УКУСА
Грчка кухиња је позната по својим мирисима, зачинима и јелима која плене на први залогај.
Једно од таквих јела су папуцаки – половине патлиџана пуњене сочним млевеним месом, прекривене кремастим бешамел сосом и запечене до савршенства. Овај специјалитет подсећа на мусаку, али има свој посебан шарм и изглед, јер патлиџан постаје права „папуча“ пуна укуса.
Састојци:
3 већа патлиџана
400 г млевеног меса (говеђе или мешано)
1 главица црног лука
2 чена белог лука
2 парадајза или 200 мл парадајз соса
маслиново уље
со, бибер, оригано
1 кашичица цимета (по жељи, типично за Грке)
50 г пармезана или другог тврдог сира
За бешамел сос:
50 г путера
50 г брашна
500 мл млека
1 јаје
прстохват мушкатног орашчића
со и бибер
Припрема:
Патлиџанe пресеците по дужини на пола и извадитe средину кашиком, тако да добијете „папуче“. Посолите их и оставите 15 минута да пусте горчину, затим исперите и осушите.
На маслиновом уљу пропржите ситно сецкан црни и бели лук, додајте млевено месо и динстајте док не побели.
Умешајте сецкан парадајз (или сос), зачините сољу, бибером, ориганом и мало цимета. Кувајте 10–15 минута док сос не упари.
У другу шерпу направите бешамел: на путеру пропржите брашно, постепено додајте млеко уз мешање, а кад постане кремасто, склоните с ватре, умешајте јаје, со, бибер и мушкатни орашчић.
Патлиџане поређајте у подмазан плех, напуните месним филом, прекријте бешамелом и посипајте пармезаном.
Пеците на 200 °C око 30–35 минута, док корица не добије златну боју.
Сервирање:
Грчки папуцаки најбоље се служе топли, уз свежи хлеб и зелену салату. Ово јело је прави пример како једноставни састојци могу постати гурмански доживљај.