ГРЧКИ ПАПУЦАКИ Пуњени патлиџан који ће вас освојити на први залогај "ПАПУЧА" ПУНА УКУСА

23.09.2025. 17:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
грк
Фото: youtube printscreen/Akis Petretzikis

Грчка кухиња је позната по својим мирисима, зачинима и јелима која плене на први залогај.

Једно од таквих јела су папуцаки – половине патлиџана пуњене сочним млевеним месом, прекривене кремастим бешамел сосом и запечене до савршенства. Овај специјалитет подсећа на мусаку, али има свој посебан шарм и изглед, јер патлиџан постаје права „папуча“ пуна укуса.

Састојци:

3 већа патлиџана

400 г млевеног меса (говеђе или мешано)

1 главица црног лука

2 чена белог лука

2 парадајза или 200 мл парадајз соса

маслиново уље

со, бибер, оригано

1 кашичица цимета (по жељи, типично за Грке)

50 г пармезана или другог тврдог сира

За бешамел сос:

50 г путера

50 г брашна

500 мл млека

1 јаје

прстохват мушкатног орашчића

со и бибер

Припрема:

Патлиџанe пресеците по дужини на пола и извадитe средину кашиком, тако да добијете „папуче“. Посолите их и оставите 15 минута да пусте горчину, затим исперите и осушите.

На маслиновом уљу пропржите ситно сецкан црни и бели лук, додајте млевено месо и динстајте док не побели.

Умешајте сецкан парадајз (или сос), зачините сољу, бибером, ориганом и мало цимета. Кувајте 10–15 минута док сос не упари.

У другу шерпу направите бешамел: на путеру пропржите брашно, постепено додајте млеко уз мешање, а кад постане кремасто, склоните с ватре, умешајте јаје, со, бибер и мушкатни орашчић.

Патлиџане поређајте у подмазан плех, напуните месним филом, прекријте бешамелом и посипајте пармезаном.

Пеците на 200 °C око 30–35 минута, док корица не добије златну боју.

Сервирање:

Грчки папуцаки најбоље се служе топли, уз свежи хлеб и зелену салату. Ово јело је прави пример како једноставни састојци могу постати гурмански доживљај.

