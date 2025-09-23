clear sky
КОЛАЧИЋИ КОЈИ ГОВОРЕ ВИШЕ ОД РЕЧИ! Медењаци - хрскави споља, мекани унутра, МИРИШУ на мед и празнике

23.09.2025. 17:24 17:29
Пише:
Дневник
Извор:
Informer.rs
Фото: freepik, ilustracija

Постоје колачи које не треба представљати – довољно је да замиришу и одмах вас врате у време када су се у кући пекли празнични колачи, а цела породица чекала око стола.

Медењаци су управо таква посластица. Једноставни, домаћи, а опет чаробни - хрскави споља, мекани унутра и неодољиво миришу на мед, цимет и топлину дома.

Састојци:

           3 јаја

           200 гр шећера

           150 г меда (најлепше је ако је багремов или ливадски)

           100 мл. уља

           прашак за пециво

           кашичица цимета (може и мало мускатног орашчића)

           око 500 гр брашна (додавати постепено)

Припрема:

Умутите јаја са шећером док маса не побели, а затим додајте мед и уље. Посебно помешајте брашно са прашком за пециво и циметом, па све сједините.

Тесто треба да буде глатко и мекано, али да се не лепи за руке. Оставите га десетак минута да одмори, а онда развуците и модлицама вадите облике по жељи, срца, звезде, кругове.

Пеците у рерни загрејаној на 180 степени, отприлике 10 до 12 минута, док не порумене.

 

Тајна медењака:

Медењаци су посебни јер временом постају још укуснији. Ако их оставите у кутији неколико дана, омекшају и добију пуну арому. Зато их домаћице често праве и недељу дана раније пред славља, знајући да ће тек тада бити најбољи.

Медењаци нису само колач - они су порука љубави, пажње и традиције. Свако ко их проба, у сваком залогају осети мрвицу прошлости и топлину дома.

Магазин Гастро
