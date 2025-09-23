КОЛАЧИЋИ КОЈИ ГОВОРЕ ВИШЕ ОД РЕЧИ! Медењаци - хрскави споља, мекани унутра, МИРИШУ на мед и празнике
Постоје колачи које не треба представљати – довољно је да замиришу и одмах вас врате у време када су се у кући пекли празнични колачи, а цела породица чекала око стола.
Медењаци су управо таква посластица. Једноставни, домаћи, а опет чаробни - хрскави споља, мекани унутра и неодољиво миришу на мед, цимет и топлину дома.
Састојци:
• 3 јаја
• 200 гр шећера
• 150 г меда (најлепше је ако је багремов или ливадски)
• 100 мл. уља
• прашак за пециво
• кашичица цимета (може и мало мускатног орашчића)
• око 500 гр брашна (додавати постепено)
Припрема:
Умутите јаја са шећером док маса не побели, а затим додајте мед и уље. Посебно помешајте брашно са прашком за пециво и циметом, па све сједините.
Тесто треба да буде глатко и мекано, али да се не лепи за руке. Оставите га десетак минута да одмори, а онда развуците и модлицама вадите облике по жељи, срца, звезде, кругове.
Пеците у рерни загрејаној на 180 степени, отприлике 10 до 12 минута, док не порумене.
Тајна медењака:
Медењаци су посебни јер временом постају још укуснији. Ако их оставите у кутији неколико дана, омекшају и добију пуну арому. Зато их домаћице често праве и недељу дана раније пред славља, знајући да ће тек тада бити најбољи.
Медењаци нису само колач - они су порука љубави, пажње и традиције. Свако ко их проба, у сваком залогају осети мрвицу прошлости и топлину дома.