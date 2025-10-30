БОЉУ ШТРУДЛУ С ОРАСИМА НИСТЕ ПРОБАЛИ! Мирише на дом и детињство ПОСЛЕ ПРВОГ ПАРЧЕТА, ТРАЖИЋЕТЕ ЈОШ
Мирис свежег теста и ораха вратиће вас у детињство — ова домаћа штрудла је неодољиво мека, мирисна и једноставна за припрему.
Толико је укусна да ће нестати са тањира брже него што се охлади!
🧺 Потребно је:
За тесто:
1 кг брашна
1 кockа квасца
1 кесица прашка за пециво
6 кашика шећера
5 кашика уља
3 јаја
2 дл млаке воде
2 дл млаког млека
За фил:
500 г млевених ораха
5 кашика шећера
Млеко (по потреби)
👩🍳 Припрема:
У млаку воду додајте квасац и две кашичице шећера, па оставите да се активира. У другој чинији умутите јаја, додајте преостали шећер, квасац, топло млеко, уље и прашак за пециво. Постепено додајте брашно и умесите мекано тесто. Покријте га крпом и оставите да нарасте.
Када тесто удвостручи запремину, поделите га на два дела и танко развуците.
За фил, у шерпи помешајте млевене орахе, шећер и мало млека, па кратко загрејте док не постане густ и гладак. Филујте тесто, увијте у штрудле и ставите у плех обложен папиром за печење.
Пеците на 180–200°C док не добију златно-браон боју.
Када се мало прохлади, посипајте шећером у праху, послужите уз кафу или чај и уживајте у укусу праве домаће чаролије.