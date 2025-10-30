scattered clouds
БОЉУ ШТРУДЛУ С ОРАСИМА НИСТЕ ПРОБАЛИ! Мирише на дом и детињство ПОСЛЕ ПРВОГ ПАРЧЕТА, ТРАЖИЋЕТЕ ЈОШ

30.10.2025. 13:20 13:24
Фото: Canva, ilustracija

Мирис свежег теста и ораха вратиће вас у детињство — ова домаћа штрудла је неодољиво мека, мирисна и једноставна за припрему.

Толико је укусна да ће нестати са тањира брже него што се охлади!

 

🧺 Потребно је:

За тесто:

1 кг брашна

1 кockа квасца

1 кесица прашка за пециво

6 кашика шећера

5 кашика уља

3 јаја

2 дл млаке воде

2 дл млаког млека

 

За фил:

500 г млевених ораха

5 кашика шећера

Млеко (по потреби)

👩‍🍳 Припрема:

У млаку воду додајте квасац и две кашичице шећера, па оставите да се активира. У другој чинији умутите јаја, додајте преостали шећер, квасац, топло млеко, уље и прашак за пециво. Постепено додајте брашно и умесите мекано тесто. Покријте га крпом и оставите да нарасте.

Када тесто удвостручи запремину, поделите га на два дела и танко развуците.

За фил, у шерпи помешајте млевене орахе, шећер и мало млека, па кратко загрејте док не постане густ и гладак. Филујте тесто, увијте у штрудле и ставите у плех обложен папиром за печење.

Пеците на 180–200°C док не добију златно-браон боју.

Када се мало прохлади, посипајте шећером у праху, послужите уз кафу или чај и уживајте у укусу праве домаће чаролије.

штрудла ораси
Магазин Гастро
