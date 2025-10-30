ГУГЛ МОЖЕ ПРИКАЗАТИ ВАШУ КУЋУ СВАКОМЕ Ево како да је уклоните са мапе! Процес је једноставан и трајан
Гугл Мапс је најпопуларнија апликација за навигацију на свету, а функција Стрит Вју омогућава свакоме да види тачан изглед сваке улице- укључујући и вашу кућу.
Иако је корисна, многи корисници сматрају да нарушава приватност јер приказује дворишта, возила, па чак и улазна врата. Срећом, постоји начин да спречите да ваш дом буде видљив свима на интернету.
Главни разлог је заштита приватности. Ако не желите да непознати људи виде где живите, како изгледа ваше двориште или који аутомобил возите, можете затражити од Гугла да замагли (блурује) ваш дом на Стрит Вјуу. Ова опција је трајна- једном када се замути, не може се вратити у првобитно стање.
Овај поступак мора да се обави путем рачунара, јер функција за замагљивање није доступна у мобилним апликацијама на Андроиду и иОС-у. Ево корака:
- Отворите maps.google.com у прегледачу.
- Упишите своју адресу у претрагу и притисните Ентер.
- Када се појави фотографија ваше куће, кликните на њу да бисте отворили Street View.
- У доњем десном углу кликните на опцију “Репорт а проблем” (Пријави проблем).
- На следећем екрану подешавајте кадар док се ваша кућа (или део који желите да сакријете) не налази унутар црвеног оквира.
- Одаберите шта желите да се замагли — лице, кућу, аутомобил или неки други објекат.
- У пољу испод укратко објасните шта желите да буде замагљено и зашто.
- Унесите своју е-маил адресу, потврдите captcha код (ако га има) и кликните Submit (Пошаљи).
- Гугл ће вам послати е-маил са потврдом да је захтев примљен. У неким случајевима, тражиће додатне информације. Рок за обраду захтева није тачно дефинисан, али корисници обично добију одговор у року од неколико дана или недеља.
Будите сигурни у своју одлуку - када Гугл једном замагли ваш дом на Струт Вјуу, не постоји начин да се то поништи. Дакле, ако сте сигурни да желите више приватности, урадите то само једном, пажљиво и прецизно.