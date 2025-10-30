broken clouds
17°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) БЕЗ ГРУДЊАКА И У СРЕБРНОЈ БЛИСТАВОЈ ХАЉИНИ Сидни Свини привукла све погледе на црвеном тепиху у Лос Анђелесу

30.10.2025. 09:50 09:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: TANJUG/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Америчка глумица Сидни Свини, звезда серије Euphoria, поново је привукла пажњу на црвеном тепиху.

На Variety Power of Women у Лос Анђелесу појавила се у сребрној блиставој хаљини са провидним горњим делом, без грудњака, а нова блонд фризура јој је истакла лице у облику срца.

2
Фото: TANJUG/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Сидни је шминку одабрала у нежном „soft glam“ стилу, са светлорозим руменилом, неутралним уснама и црном маскаром, а изглед је употпунила висећим сребрним минђушама и прстенима.

2
Фото: TANJUG/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Током вечери фотографисана је са Џејми Ли Кертис и Шерон Стоун, а потом је дружила са осталим гостима. Сидни је једна од почасних гостију, а пре церемоније открила је да ће ових дана снимити последње сцене треће сезоне Euphoria, назвавши тај тренутак „слатко-горким“.

2
Фото: TANJUG/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
Сидни Свини
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај