(ФОТО) БЕЗ ГРУДЊАКА И У СРЕБРНОЈ БЛИСТАВОЈ ХАЉИНИ Сидни Свини привукла све погледе на црвеном тепиху у Лос Анђелесу
30.10.2025. 09:50 09:54
Коментари (0)
Америчка глумица Сидни Свини, звезда серије Euphoria, поново је привукла пажњу на црвеном тепиху.
На Variety Power of Women у Лос Анђелесу појавила се у сребрној блиставој хаљини са провидним горњим делом, без грудњака, а нова блонд фризура јој је истакла лице у облику срца.
Сидни је шминку одабрала у нежном „soft glam“ стилу, са светлорозим руменилом, неутралним уснама и црном маскаром, а изглед је употпунила висећим сребрним минђушама и прстенима.
Током вечери фотографисана је са Џејми Ли Кертис и Шерон Стоун, а потом је дружила са осталим гостима. Сидни је једна од почасних гостију, а пре церемоније открила је да ће ових дана снимити последње сцене треће сезоне Euphoria, назвавши тај тренутак „слатко-горким“.