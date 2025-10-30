ЗАШТО НОКТИ ЗИМИ НАЈВИШЕ СТРАДАЈУ? Грешка коју све жене праве кад падне температура, али постоји ПРИРОДАН НАЧИН да их спасете
Зима уме да буде сурова према нашој кожи, коси и лицу,али један део тела готово увек страда први - нокти.
Док руке скривамо у рукавицама, нокти пролазе кроз праву драму: исушују се, губе еластичност, листају се и пуцају. Ако сте и Ви приметили да у хладним месецима нокти постају слаби и беживотни, нисте једини. Промене температуре, суви простори и мањак влаге у ваздуху учине да чак и неговани нокти почну да се ломе.
Али постоји решење – једноставан водич који ће вам помоћи да вратите снагу, сјај и дужину ноктију, чак и током најхладнијих зимских дана.
Зашто зима уништава нокте
Током зимских месеци, хладан ваздух и грејање у затвореном простору стварају екстремне разлике у температури. Ниска влажност и топао, сув ваздух одузимају влагу не само кожи, већ и ноктима. Природна уља која повезују слојеве нокатне плоче полако нестају, па нокти постају суви, крхки и склони листању.
Често прање руку додатно погоршава стање јер сапуни и топла вода испирају оно мало природне заштите која им је остала. Резултат? Нокти који се ломе, каче за тканину и губе сјај.
Хидратација је кључ здравих ноктију
Да би нокти били лепи, потребна им је хидратација споља и изнутра. Пијте довољно воде током дана, а споља користите богате креме за руке и уља за заноктице. Идеални састојци за зимску негу су: ши путер, уље јојобе, авокадо уље и витамин Е.
Након сваког прања руку, умасирајте крему у нокте и кожицу. Пре спавања нанесите уље за заноктице, јер ће током ноћи хранљиве материје продрти дубоко и ојачати структуру нокта.
Правила зимског ритуала за савршене нокте
Користите рукавице сваки пут када излазите напоље – штите руке од ветра и хладноће.
Током кућних послова, попут прања судова или чишћења, обавезно носите гумене рукавице да бисте спречили контакт с хемикалијама.
Бирајте благе сапуне, јер агресивни додатно исушују кожу и нокте.
Руке перите млаком, не врућом водом, да не бисте скинули природни заштитни слој.
Све ове навике делују једноставно, али управо оне праве разлику између ноктију који се ломе и ноктију који изгледају неговано и здраво чак и по минусу.
Како да турпијате нокте без оштећења
Ако су вам нокти склони пуцању, турпијајте их док су благо влажни, јер се тако смањује трење и ризик од листања. Користите фину турпију и увек померајте у једном смеру – од ивице ка средини. Избегавајте ацетонске одстрањиваче и производе који садрже формалдехид или алкохол, јер иако краткорочно учвршћују нокат, дугорочно га исушују и чине слабијим.
Зими нокте одржавајте краћима – мање су изложени ломљењу, а лакше се негују и јачају.
Кућни третман који мења салон
Једном недељно приуштите својим рукама и ноктима дубински третман. Потребно вам је само мало времена и неколико састојака које већ имате код куће:
• У чинију сипајте топло маслиново, бадемово или кокосово уље
• Додајте неколико капи лимуновог сока за додатни сјај
• Потопите нокте на 10 минута
• Након тога нанесите богату крему или уље и навуците памучне рукавице током ноћи
Ујутру ће вас дочекати мекша кожа, нахрањени и јачи нокти и осећај као да сте управо изашли из салона.
Исхрана која храни нокте изнутра
Права лепота ноктију почиње изнутра. У исхрану укључите намирнице богате биотином – витамином који спречава ломљивост и убрзава раст ноктију. Биотин се налази у јајима, лососу, орашастим плодовима и авокаду.
Не заборавите ни цинк, гвожђе и омега-3 масне киселине које доприносе чврстоћи нокатне плоче. Ако храном не уносите довољно ових нутријената, можете додати суплемент биотина или колагена.
Јер, колико год квалитетни препарати споља помагали, здрава исхрана је темељ свега. Нокти ће Вам бити захвални.
И упамтите, здрави нокти нису луксуз, већ резултат правилне неге и доследности. Када их негујете редовно, биће дуги, сјајни и чврсти – чак и усред зиме.
Ако усвојите овај водич, не само да ћете решити проблем листања и пуцања, већ ћете сваке зиме дочекати с рукама које изгледају као из маникира салона, наводи Она.рс