Рецепт који плени гламуром УЖИВАЈТЕ У ПАСТИ АЛА ЕЛИЗАБЕТ ТЕЈЛОР
Када тражимо нови рецепт за пасту, обично се ослањамо на италијанске кулинарске иконе.
Ипак, овај рецепт је прославила друга врста иконе, она из златног доба Холивуда – Елизабет Тејлор.
Њен живот био је испуњен гламуром, и чак и њени најједноставнији оброци имали су тај препознатљиви шмек. Елизабет Тејлор није волела да кува, али је и те како уживала у укусним јелима.
Рецепт се и даље служи у познатим ресторанима, а специјалност је у томе што захтева три врсте парадајза, од којих се сваки припрема на посебан начин. За разлику од већине сосова за пасту, који се припремају углавном на шпорету, велика чар овог рецепта догађа се у рерни.
Састојци:
250 г парадајза, пресечених по дужини на пола
3–4 гранчице свежег тимијана, ситно исецканог
½ кашичице светлог смеђег шећера
¼ кашичице рендане коре лимуна
½ кашичице морске соли
400 г парадајз пелата
500 г шпагета
200 г свежих чери парадајза
50 мл маслиновог уља
2 чена белог лука, здробљена и исецкана
неколико листова свежег босиљка, грубо искиданих
прстохват сувог оригана
Припрема:
1. Загрејте рерну на 80°C. Парадајз ставите у велики плех пресеченом страном навише и поспите ситно исецканим тимијаном, смеђим шећером, кором лимуна и морском солу. Пеците у рерни 3 сата док не омекша и карамелизује се споља.
2. Оцедите парадајз, а сок сачувајте у посебној посуди. Парадајз исеците на танке траке.
3. Скувајте шпагете у сланој води према упутству са паковања, док не буду ал-денте.
4. Док се паста кува, пропржите чери парадајз у великом тигању са маслиновим уљем и белим луком док не омекша.
5. Додајте исецкани Сан Марцано парадајз заједно са његовим соком у тигањ и кувајте на средње јакој ватри 5 минута док се сос мало не редукује. По потреби додајте со, бибер или прстохват шећера.
6. Када су шпагете ал-денте, додајте их у тигањ са сосом, заједно са мало воде од кувања пасте и добро промешајте да свака нит шпагета буде обложена. Затим додајте карамелизовани парадајз, босиљак и оригано.
7. Све лагано промешајте и сервирајте на тањир, у вис наслагано, за гламурозан ефекат.