(ФОТО) ПРОГЛАШЕНО НАЈЛЕПШЕ СЕЛО НА СВЕТУ ЗА 2025. ГОДИНУ Посебно је чаробно на јесен, идеална дестинација за романтичне
Најлепше село на свету за 2025. годину је прави драгуљ једне европске државе, а посебно је шармантан у јесен.
Проглашено је најлепше село на свету за 2025. годину - и то су одличне вести за све туристе који траже јесењи одмор.
Смештено у сликовитом срцу Котсволдса у Великој Британији, Бибери (Bibury) je село које као да је "изашло" из слике. Познато је по својој шармантној лепоти и мирној атмосфери, окружено класичним енглеским руралним пејзажом. Ове године, село се нашло на врху Форбсове листе 50 најлепших села света за 2025. годину, учвршћујући своје место као дестинације коју морају посетити они који траже бекство из урбаног живота.
Викторијански песник и дизајнер Вилијам Морис га је већ описао као "најлепше место у Енглеској", а Бибери је одавно хваљен због своје лепоте. Његове кућице, изграђене од локалног котсволдског камена, налазе се дуж обала реке Колн, стварајући сликовит пејзаж.
Форбсова ранг листа ставља Бибери на чело глобалних села, испред другопласираних Халштата у Аустрији и Рајнеа у Норвешкој.
Аутор листе, Луис Нан, лепо је ухватио суштину Биберија, наводећи да је "попут акварелног сна - где се кућице прекривене медом нижу дуж Арлингтон Роуа; њихови маховинасти кровови шапућу приче о ткаљама из 14. века".
Додао је: "Река Колн овде нежно жубори - провлачи се кроз златне љутиће и незаборавке, док пуначке патке лењо веслају испод крошњи врбе".
За оне који траже романтику, Бибери је раније такође заслужио признања као једно од најромантичнијих места у Британији, а Кантри Ливинг истиче његов безвременски шарм.
У публикацији је наведено: "Без обзира да ли га посећујете лети или зими, романтика обилује у овом делу Велике Британије бојама меда и одмах ћете се заљубити".
Упркос томе што је савршено мирно уточиште, Бибери има много тога за истраживање, почевши од историјске цркве Свете Марије.
Ова црква из саксонског доба, са норманским додацима, стоји од 9. века и остаје централни део наслеђа села. Такође се налази на британским божићним маркама, заслуживши своје место у културној историји земље.
Још једна значајна атракција је фарма пастрмки Бибери, најстарија те врсте у Британији, и место где посетиоци могу да хране рибе, истраже околину и купе свеже производе из локалне продавнице.
Село такође нуди укус класичног енглеског гостопримства, са необичним чајџиницама које служе традиционални поподневни чај и привлачним пабовима где посетиоци могу да се опусте након шетње.
Најпознатији паб је "Лабуд", традиционална гостионица која се налази на обалама реке већ неколико векова. Путници могу да пију и ручају у овом удобном пабу и да преноће на једном од најпопуларнијих места у селу.
