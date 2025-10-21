overcast clouds
ДРЖАВНИ ДУГ У ЕВРОЗОНИ ИЗНОСИО 88,2 ОДСТО БДП-а на крају другог квартала! Грчка предњачи, а ево које су још земље НАЈВЕЋИ ДУЖНИЦИ

21.10.2025. 23:28 23:30
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
s
Фото: Pixabay.com

БРИСЕЛ: На крају другог квартала ове године, однос државног дуга према бруто домаћем производу (БДП) у еврозони износио је 88,2 одсто, што је повећање у поређењу са 87,7 одсто на крају првог тромесечја, објавио је данас Евростат.

Канцеларија ЕУ задужена за статистику истиче да је у Европској унији тај однос у посматраном периоду такође порастао, са 81,5 на 81,9 одсто.
 

У поређењу са другим кварталом 2024. године, однос државног дуга према БДП-у повеćан је и у еврозони (са 87,7 на 88,2 одсто) и у ЕУ (са 81,2 на 81,9 одсто).
 

Највећи државног дуга према БДП-у на крају другог квартала ове године забележен је у Грчкој (151,2 одсто), Италији (138,3), Француској (115,8), Белгији (106,2) и Шпанији (103,4).
 

С друге стране, најнижи односи су у Естонији (23,2 одсто), Луксембургу (25,1), Бугарској (26,3) и Данској (29,7).

 

Бизнис Најновије вести
