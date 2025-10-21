„То је лаж“ КОС: ОДЛУКА САВЕТА ЕУ НЕ ЗНАЧИ ДА ЋЕ БИТИ ПРЕКИНУТ ТРАНСФЕР РУСКОГ ГАСА СРБИЈИ
21.10.2025. 23:53 23:55
Европска комесарка за проширење Марта Кос изјавила је вечерас да одлука Савета ЕУ да од 1. јануара 2026. године забрани увоз руског гаса у земље чланице ЕУ не значи да ће државе чланице прекинути трансфер трећим зељама као што је Србија.
То је лаж. ЕУ подржава Србију да диверзификује све изворе снабдевања и да се интегрише у енергетске мреже ЕУ - рекла је Кос.
Савет ЕУ усвојио је у понедељак предлог уредбе којом се постепено укида увоз руског природног гаса и који би требало да ступи на снагу од 1. јануара 2028, након што Европски парламент заузме свој став, а према плану, забрана увоза руског гаса у ЕУ почиње већ од 1. јануара 2026. године.