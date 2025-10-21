overcast clouds
11°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„То је лаж“ КОС: ОДЛУКА САВЕТА ЕУ НЕ ЗНАЧИ ДА ЋЕ БИТИ ПРЕКИНУТ ТРАНСФЕР РУСКОГ ГАСА СРБИЈИ

21.10.2025. 23:53 23:55
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Танјуг
Коментари (0)
Pixabay.com/gasovod

Европска комесарка за проширење Марта Кос изјавила је вечерас да одлука Савета ЕУ да од 1. јануара 2026. године забрани увоз руског гаса у земље чланице ЕУ не значи да ће државе чланице прекинути трансфер трећим зељама као што је Србија.

То је лаж. ЕУ подржава Србију да диверзификује све изворе снабдевања и да се интегрише у енергетске мреже ЕУ - рекла је Кос.

Савет ЕУ усвојио је у понедељак предлог уредбе којом се постепено укида увоз руског природног гаса и који би требало да ступи на снагу од 1. јануара 2028, након што Европски парламент заузме свој став, а према плану, забрана увоза руског гаса у ЕУ почиње већ од 1. јануара 2026. године.
 

Европски парламент компанија нис руски гас
Извор:
Телеграф/Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МОЖЕ ЛИ СЕ НАДОМЕСТИТИ РУСКИ ГАС? Мађарска потписала десетогодишњи уговор са Шелом о снабдевању

СА РУСИЈОМ ИМА УГОВОР ДО 2036. ГОДИНЕ

МОЖЕ ЛИ СЕ НАДОМЕСТИТИ РУСКИ ГАС? Мађарска потписала десетогодишњи уговор са Шелом о снабдевању

09.09.2025. 15:21 15:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај