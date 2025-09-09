СА РУСИЈОМ ИМА УГОВОР ДО 2036. ГОДИНЕ
МОЖЕ ЛИ СЕ НАДОМЕСТИТИ РУСКИ ГАС? Мађарска потписала десетогодишњи уговор са Шелом о снабдевању
БУДИМПЕШТА: Мађарска је данас потписала десетогодишњи уговор са компанијом Шел о испоруци природног гаса, што представља један од првих конкретних корака Будимпеште у диверзификацији снабдевања пред рок Европске уније за окончање увоза из Русије до краја 2027. године.
Споразум предвиђа испоруку две милијарде кубних метара гаса током десет година почев од 2026. године, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто на маргинама конференције Гастех у Милану.
Гас ће стизати у Мађарску преко гасовода у Чешкој и Немачкој, преноси Блумберг.
Сијарто је навео да су у току разговори и са другим западним добављачима, али да договори још нису спремни за објаву.
Мађарска тренутно има дугорочни уговор са Гаспромом о испоруци 4,5 милијарди кубних метара годишње који важи до 2036. године, а од 2022. купује и додатне количине руског гаса.
Гаспром је Мађарској у 2022. испоручио 4,8 милијарди кубних метара гаса преко Турског тока, а ова бројка је порасла на 5,6 милијарди у 2023. и рекордних 7,6 милијарди кубних метара у 2024. години, преноси ТАСС.
Петер Сијарто је подсетио да се Мађарска ослања и на развој нуклеарне енергетике - планом о изградњи два нова реактора капацитет би се удвостручио, што би смањило увоз гаса за половину и омогућило покривање око 70 одсто потрошње електричне енергије из домаћих извора почетком наредне деценије.