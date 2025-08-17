МОЖЕ И У ТАЊИР И У СЕНДВИЧ Пилећа салата са грожђем прави је баланс између сланог и слатког, кремастог и хрскавог

overcast clouds
salata
Фото: Pixabay

Пилећа салата са црним грожђем је идеална за лагани ручак или као послужење за госте.

Необична комбинација сочне пилетине, хрскавог целера и слаткастог црног грожђа даје овој салати посебан шарм. Идеална је за лагани летњи ручак, сендвич пуњење или као прилог на трпези – прави баланс између сланог и слатког, кремастог и хрскавог.

 

Састојци:

  • 400 г исецкане куване пилетине 
  • 3 стабљике целера, исецкане 
  • 2 млада лука, исечена 
  • 200 г црног грожђа, преполовљеног
  • 40 г бадема, исечених
  • 120 г мајонеза
  • 2 кашике сенфа
  • пола кашичице соли
  • пола кашичице млевеног бибера.

Савет

Салата ће бити укуснија ако је добро охладите пре служења.

Припрема

У великој чинији помешајте кувану пилетину, целер, млади лук, грожђе и бадеме. Додајте мајонез, сенф, со и бибер. Мешајте док се све лепо не сједини. Поклопите и оставите у фрижидеру да се хлади најмање 30 минута, идеално 2 сата. Пре сервирања пробајте и по потреби додатно зачините.

Послужите као сендвич надев, преко листова зелене салате или као хладно главно јело.

