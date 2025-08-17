МОЖЕ И У ТАЊИР И У СЕНДВИЧ Пилећа салата са грожђем прави је баланс између сланог и слатког, кремастог и хрскавог
Пилећа салата са црним грожђем је идеална за лагани ручак или као послужење за госте.
Необична комбинација сочне пилетине, хрскавог целера и слаткастог црног грожђа даје овој салати посебан шарм. Идеална је за лагани летњи ручак, сендвич пуњење или као прилог на трпези – прави баланс између сланог и слатког, кремастог и хрскавог.
Састојци:
- 400 г исецкане куване пилетине
- 3 стабљике целера, исецкане
- 2 млада лука, исечена
- 200 г црног грожђа, преполовљеног
- 40 г бадема, исечених
- 120 г мајонеза
- 2 кашике сенфа
- пола кашичице соли
- пола кашичице млевеног бибера.
Савет
Салата ће бити укуснија ако је добро охладите пре служења.
Припрема
У великој чинији помешајте кувану пилетину, целер, млади лук, грожђе и бадеме. Додајте мајонез, сенф, со и бибер. Мешајте док се све лепо не сједини. Поклопите и оставите у фрижидеру да се хлади најмање 30 минута, идеално 2 сата. Пре сервирања пробајте и по потреби додатно зачините.
Послужите као сендвич надев, преко листова зелене салате или као хладно главно јело.