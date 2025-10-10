few clouds
КРАЉИЦА ЈЕСЕНИ НА ВАШЕМ ЛИЦУ Ево како да направите ЧЕТИРИ маске за лице од бундеве за све типове коже

10.10.2025. 12:00 12:14
Пише:
Дневник
Извор:
Сенса
bundeva
Фото: unsplash.com

У јесен, киша, хладни ветрови и сув ваздух могу учинити кожу лица грубом и дехидрираном

Али постоји једноставан и природан начин да јој се врати сјај: маске од бундеве. Ово јарко наранџасто поврће богато је витаминима, минералима и воћним ензимима који нежно пилингују, хране и хидрирају кожу. Ово су ефикасни рецепти за маске од бундеве.

Бенефити за кожу лица

Редовна употреба маски од бундеве помаже у побољшању стања коже, чинећи је глађом, хидриранијом и блиставијом. Хајде да погледамо њене главне предности.

Нежни пилинг

Маске од бундеве садрже алфа хидрокси киселине и природне ензиме који нежно разграђују мртве ћелије коже. Због тога кожа изгледа здравије и блиставије, са побољшаном текстуром, стимулисаном обновом ћелија и повећаном апсорпцијом влаге.

Посветљавање тена

Воћни ензими и витамини који се налазе у бундеви помажу у уклањању мртвих ћелија коже и заглађују површину коже. Као резултат тога, тен изгледа свеже, уједначено и блиставо, а кожа добија хранљиве материје потребне за обнову и сјај.

Дубинска хидратација

Бундева је богата антиоксидансима, као што су витамини А и Ц, који продиру дубоко у кожу, омекшавају је и спречавају сувоћу. Ове супстанце стимулишу производњу колагена, што помаже у борби против пукотина и љуштења.

Ефекат против старења

Бета-каротен, витамин Ц и витамин Е, који се налазе у бундеви, штите кожу од оштећења изазваних слободним радикалима. Захваљујући овим антиоксидансима, маске од бундеве помажу у одржавању младалачког и здравог тена, успоравајући знаке старења.

bundeva
Фото: unsplash.com

Нега осетљиве коже

Антиинфламаторни ензими бундеве смирују иритирану кожу, смањују црвенило и уједначавају тен, чинећи маске безбедним чак и за осетљиву кожу.

Борац против акни

Цинк и бета хидрокси киселине (БХА) регулишу производњу себума, смањују упале и подстичу зарастање акни, што бундеву чини идеалном за масну кожу.

Четири маске 

Универзална маска

Ова једноставна маска је погодна за све типове коже: нежно пилингује, хидрира и обнавља кожу, остављајући је меком и блиставом.

Састојци:

2 кашике свежег пиреа од бундеве
1 кашичица меда
1/2 кашичице млевеног цимета
Упутство: Помешајте састојке и нанесите танак слој на лице, избегавајући подручје око очију. Оставите да делује 10–15 минута, а затим исперите топлом водом.

Маска с јогуртом и бундевом

Јогурт у комбинацији са бундевом помаже у одржавању равнотеже коже, нежно затеже и посветљава тен.

Састојци:

2 кашике свежег пиреа од бундеве
1 кашичица јогурта
Начин примене: Мешајте састојке док не постану глатки и нанесите на лице 10-15 минута, затим исперите и нанесите крему према вашем типу коже.

Маска од бундеве за суву кожу

Идеално за суву или осетљиву кожу: храни, хидрира и побољшава заштитне функције коже.

Састојци:

2 кашике свежег пиреа од бундеве
1 кашичица бадемовог или маслиновог уља
Примена: Мешајте састојке док не постану глатки, нанесите на лице 10-15 минута и исперите топлом водом.

lice
Фото: unsplash.com

Маска од бундеве за масну и кожу склону акнама

Маска са глином и јабуковим сирћетом нежно чисти поре, детоксикује кожу и нормализује рад лојних жлезда.

Састојци:

2 кашике свежег пиреа од бундеве
1 кашичица козметичке глине
1 кашичица јабуковог сирћета (или лимуновог сока)

Упутство: У неметалној посуди помешајте глину и пире од бундеве. Додајте сирће и мешајте док се не формира паста. Нанесите на лице 10-12 минута, а затим исперите хладном водом.

Савет: Ако имате осетљиву кожу, замените јабуково сирће лимуновим соком у мањој количини.

маска бундева лице нега
Извор:
Сенса
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
