КРАЉИЦА ЈЕСЕНИ НА ВАШЕМ ЛИЦУ Ево како да направите ЧЕТИРИ маске за лице од бундеве за све типове коже
У јесен, киша, хладни ветрови и сув ваздух могу учинити кожу лица грубом и дехидрираном
Али постоји једноставан и природан начин да јој се врати сјај: маске од бундеве. Ово јарко наранџасто поврће богато је витаминима, минералима и воћним ензимима који нежно пилингују, хране и хидрирају кожу. Ово су ефикасни рецепти за маске од бундеве.
Бенефити за кожу лица
Редовна употреба маски од бундеве помаже у побољшању стања коже, чинећи је глађом, хидриранијом и блиставијом. Хајде да погледамо њене главне предности.
Нежни пилинг
Маске од бундеве садрже алфа хидрокси киселине и природне ензиме који нежно разграђују мртве ћелије коже. Због тога кожа изгледа здравије и блиставије, са побољшаном текстуром, стимулисаном обновом ћелија и повећаном апсорпцијом влаге.
Посветљавање тена
Воћни ензими и витамини који се налазе у бундеви помажу у уклањању мртвих ћелија коже и заглађују површину коже. Као резултат тога, тен изгледа свеже, уједначено и блиставо, а кожа добија хранљиве материје потребне за обнову и сјај.
Дубинска хидратација
Бундева је богата антиоксидансима, као што су витамини А и Ц, који продиру дубоко у кожу, омекшавају је и спречавају сувоћу. Ове супстанце стимулишу производњу колагена, што помаже у борби против пукотина и љуштења.
Ефекат против старења
Бета-каротен, витамин Ц и витамин Е, који се налазе у бундеви, штите кожу од оштећења изазваних слободним радикалима. Захваљујући овим антиоксидансима, маске од бундеве помажу у одржавању младалачког и здравог тена, успоравајући знаке старења.
Нега осетљиве коже
Антиинфламаторни ензими бундеве смирују иритирану кожу, смањују црвенило и уједначавају тен, чинећи маске безбедним чак и за осетљиву кожу.
Борац против акни
Цинк и бета хидрокси киселине (БХА) регулишу производњу себума, смањују упале и подстичу зарастање акни, што бундеву чини идеалном за масну кожу.
Четири маске
Универзална маска
Ова једноставна маска је погодна за све типове коже: нежно пилингује, хидрира и обнавља кожу, остављајући је меком и блиставом.
Састојци:
2 кашике свежег пиреа од бундеве
1 кашичица меда
1/2 кашичице млевеног цимета
Упутство: Помешајте састојке и нанесите танак слој на лице, избегавајући подручје око очију. Оставите да делује 10–15 минута, а затим исперите топлом водом.
Маска с јогуртом и бундевом
Јогурт у комбинацији са бундевом помаже у одржавању равнотеже коже, нежно затеже и посветљава тен.
Састојци:
2 кашике свежег пиреа од бундеве
1 кашичица јогурта
Начин примене: Мешајте састојке док не постану глатки и нанесите на лице 10-15 минута, затим исперите и нанесите крему према вашем типу коже.
Маска од бундеве за суву кожу
Идеално за суву или осетљиву кожу: храни, хидрира и побољшава заштитне функције коже.
Састојци:
2 кашике свежег пиреа од бундеве
1 кашичица бадемовог или маслиновог уља
Примена: Мешајте састојке док не постану глатки, нанесите на лице 10-15 минута и исперите топлом водом.
Маска од бундеве за масну и кожу склону акнама
Маска са глином и јабуковим сирћетом нежно чисти поре, детоксикује кожу и нормализује рад лојних жлезда.
Састојци:
2 кашике свежег пиреа од бундеве
1 кашичица козметичке глине
1 кашичица јабуковог сирћета (или лимуновог сока)
Упутство: У неметалној посуди помешајте глину и пире од бундеве. Додајте сирће и мешајте док се не формира паста. Нанесите на лице 10-12 минута, а затим исперите хладном водом.
Савет: Ако имате осетљиву кожу, замените јабуково сирће лимуновим соком у мањој количини.