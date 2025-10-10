overcast clouds
У ОВОМ СЕЛУ, ЗАБОРАВЉЕНОМ У ВРЕМЕНУ, ЖИВЕ ЉУДИ РИЂЕ КОСЕ И НЕОБИЧНИХ ИМЕНА Позната је и по легендама о скривеном благу!

10.10.2025. 14:10 14:36
Пише:
Дневник
Извор:
Жена.Блиц
штава
Фото: Printscreen Youtube/ BalkanTrip TV

У подножју Проклетија, на свега неколико километара од административне линије са Косовом и Метохијом, скривено је село Штава – место које као да је заборављено у времену.

У овом древном сеоцету данас живи једва стотинак душа, махом посвећених пољопривреди, али оно што га чини посебним нису њиве и стада, већ његови становници – људи риђе косе, светлих очију и необичних имена, каква се ретко чују у овом делу Србије.

Према причи Мирослава Јовића, познатог туристичког водича из овог краја, корени ових „чудних” мештана села Штава сежу дубоко у средњи век. Њихови преци били су Саксонци, па ту можемо да тражимо корене поменутих необичних појава.

„Саксонце је у Штаву довео краљ Милутин јер су у то време важили за највештије рударе у Европи”, рекао је Јовић.

 

 

У околини поменутог села надомак Косова и Метохије постојали су рудници олова, злата, сребра и цинка, а управо су Саксонци били ти који су их отварали и експлоатисали. Према народном предању, њихови потомци и данас живе у овом селу, иако је прошло више од седам векова откако су први пут стигли на ове просторе.

Иако се у Штави ретко чује плач новорођенчета, у 21. веку и даље се, како Јовић каже, „рађају риђа деца”. За мештане је то доказ да „клица германског племена у овом делу Србије још није нестала”.

 

 

Имена из прошлости

За разлику од других куршумлијских села, у Штави се и данас чувају имена која не припадају уобичајеном српском именослову.

„Девојчицама се даје име Валина, а дечацима Дмитар. Та имена су сведочанство да мештани не заборављају своје претке”, објашњава Јовић, а преноси „Република”.

Док говори, иза његових леђа уздиже се црква Светог великомученика Мине, бисер средњовековне архитектуре и симбол овог краја.

 

Црква која пркоси вековима

На самом улазу у село, међу зеленилом и каменитим обронцима, стоји црква због које многи застану без даха.

Црква Светог великомученика Мине, подигнута у 12. веку, јединствена је у Србији јер има кров од камена што је право чудо и за данашње инжењере.

На плочи изнад улаза уклесан је натпис који открива да је црква саграђена и живописана за време пећког патријарха Пајсија и грачаничког митрополита Силвестера, двојице великодостојника из 17. века. Тај податак, како истиче Јовић, указује да је првобитна светиња вероватно била разорена до темеља и касније обновљена.

У порти ове цркве пронађено је око четрдесетак саркофага и мермерних споменика који датирају још из времена краља Милутина. Све то потврђује да је Штава била важно духовно и рударско средиште током средњег века.

 

 

Легенда о скривеном благу краља Милутина

Поред необичних становника, Штава је позната и по легендама које прате ово подручје. Према предањима, управо у околини овог села краљ Милутин сакрио је огромно благо, које вековима подстиче машту пустолова и трагача за златом.

Напуштени рудници, који датирају још из римског периода, и приче о закопаном богатству доприносе да подручје око Луковске Бање, у чијој је близини Штава, и данас буде центар мале златне грознице.

Мештани нерадо говоре о томе. На питање да ли верују у легенду, кратко поручују: Сигурно је ту негде… али благо није за свакога.

У Штави, кажу путници, време је стало. Између камених зидина и тишине која одзвања и данас се осећа дух некадашњих рудара из далеке Саксоније – људи који су пре више од седам векова оставили своје трагове на српском тлу.

Штава тако остаје живи споменик историји, легенди и упорности.

