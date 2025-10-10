КЕСТЕН КОЛАЧ "НЕБЕСКИ" Богати крем, чоколадна глазура за потпуно уживање
Нема бољег начина да обележите јесењу сезону него овим колачем од кестена!
Богата крема и чоколадна глазура чине га десертом који ће сви тражити на репризу. Проверен рецептт, лак, а делује као из најбоље посластичарнице.
Рецепт: Кестен колач „Небески“
За 10–12 парчића
Састојци
За бисквитну кору
150 г брашна (може и 100 г обичног + 50 г интегралног)
50 г какаа у праху (непотрећено горко)
150 г шећера (или 120 г за мање слатко)
4 јајета (одвојити беланца/жуманца)
120 мл маслаца, растопљеног и охлађеног (или 100 мл уља за мекшу кору)
1 кафена кашика прашка за пециво
прстохват соли
За кестен крем
400 г кестен пиреа
100 г шећера у праху
100 мл слатке павлаке
2–3 кашике румa или ликера од кестена (опционо)
1 ванилин шећер
За слој чоколадне глазуре
150 г тамне чоколаде (70% ако волите интензивно)
100 мл слатке павлаке
20 г путера
Декорација
неколико целих печених кестена
какао у праху или рендана чоколада
листићи нане (опционо)
Припрема — корак по корак
1) Печење бисквита
Загрејте рерну на 180°C. Подмажите округли калуп пречника ~24 cm и обложите папиром за печење.
Улупајте беланца у чврст снег са прстохватом соли. Умутите жуманца са шећером док не посветле, додајте растопљени маслац и ванилу.
Помешајте брашно, какао и прашак за пециво. Полако умешајте суву смешу у жуманца, затим пажљиво убаците снег од беланаца (не мешати снажно, да остане лагано).
Сипајте у калуп и пеците 20–25 минута (чачкалица у средини треба да изађе практично чиста). Охладите на решетки.
2) Кестен крема
У дубљој посуди помешајте кестен пире, шећер у праху и рум. Ако је пире густ, лагано загрејте и умешајте слатку павлаку да добијете кремасту конзистенцију.
3) Слагање колача
Охлађен бисквит пресеците водоравно на два или три танка слоја (по жељи).
На први слој нанесите трећину кестен крема, прелијте танко (ако желите) Понављајте слојеве.
Завршите слојем кестен креме.
4) Чоколадна глазура
Загрејте слатку павлаку до врелог (не кувати), сипајте преко исецкане чоколаде, пустите минут, па мешајте док не постане сјајна и глатка. Додајте путер и мешајте.
Прелијте глазуру преко колача, равномерно распоредите. Декоришите целим печеним кестенима, ренданом чоколадом и пресејаним какаом.
Савет плус
За богатији укус додајте 1/2 кафене кашичице поморанџине корице у кестен крем.
За влажнију кору, пре слагања бисквита премажите сваки слој са 2–3 кашике јаке кафе помешане са мало рума. Кафа даје дубљи тон.
Без алкохола: прескочите рум; уместо тога додајте мало екстракта руме без алкохола или још павлаке.