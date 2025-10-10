overcast clouds
ОВО СУ СИГНАЛИ КАДА ВАМ ТВ КАЖЕ ДА ТРАЖИ ЗАМЕНУ Немојте их занемаривати

10.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
benchmark.rs
tv
Фото: pixabay.com/ilustracija

Већина нас редовно мења мобилне телефоне и лаптоп рачунаре, али са телевизорима је прича другачија. 

Они остају са нама много дуже. Истраживања показују да је просечан циклус замене ТВ-а у САД-у око 6,6 година, а више од четвртине уређаја старије је од седам година.

То покреће важно питање: колико заправо траје један савремени ТВ и када је време да га замените?

Када је време за нови ТВ

Са хардверске стране, савремени телевизори су прилично издржљиви. LCD, LED, QLED и mini-LED панели нуде стабилну и дуготрајну слику. Једини изузетак може бити OLED технологија, чији органски материјали временом слабе и могу изазвати тзв. бурн-ин ефекат тј трајно задржавање слике.

Срећом, новије OLED генерације имају побољшања и софтверске заштите које то спречавају.

Али, највећи проблем данашњих телевизора није хардвер, већ софтвер.

Смарт ТВ уређаји користе оперативне системе који захтевају редовна ажурирања. Већина произвођача подржава своје моделе 5 до 7 година, након чега престају сигурносне и системске надоградње.

Када се то догоди, ваш ТВ може постати рањив, спорији, а апликације попут Netflixa или YouTube-а једноставно престају да раде.

Када је најбоље купити нови ТВ

Најбоље време да купите нови ТВ је када стари почне да показује знакове “умора” у виду: застајкивања, некомпатибилност са апликацијама или успореног рада.

tv
Фото: pixabay.com/ilustracija

Чак и ако хардвер још увек ради, застарео софтвер и немогућност ажурирања често значе да је време за замену. Наравно, и даље можете користити стари ТВ као обичан монитор, без интернета  идеално за ДВД колекције или старе конзоле.

Некадашњи ТВ-уређаји трајали су дуже

За разлику од данашњих паметних телевизора, стари катодни (CRT) ТВ уређаји нису имали софтвер који би застарео. Били су масивни, тешки и направљени да трају: од дрвета, стакла и метала. Данас чак постоји и носталгични повратак CRT технологије међу колекционарима и ретро-гејмерима.

Нажалост, модерне паметне ТВ генерације тешко да ће трајати деценијама као њихови претходници. Софтверска застарелост и масовна, јефтина производња чине да њихов век траје све краће, пише Pocket-Lint.

телевизор андроид андроиди
Извор:
benchmark.rs
Пише:
Дневник
Магазин Техно
