САПУНИЦА И У СЕРИЈИ И У СТВАРНОМ ЖИВОТУ „Кад ме је оставио због Бо (15), желела сам да умрем”, признала чувена Кристл из „Династије”
Познато је да се Линда два пута удавала, али среће у љубави није имала.
Америчка глумица Линда Еванс (80), познатија као Кристил Карингтон из серије „Династија”, доживела је тешко разочарање.
Наиме, први супруг Џон Дерек преварио је са глумицом Бо Дерек, која је у том тренутку била 30 година млађа од њега. Лепа плавуша за којом су уздисали многи мушкарци била је остављена након осам година брака, а није крила колико је развод разорио.
– Кад ме је оставио због Бо, која је тада имала око 15 година, желела сам да умрем. Тада ми је то била најгора ствар на свету која је могла да ми се догоди: живот без Џона. Био ми је све. Била сам љута, била сам тужна. Прошла сам кроз све фазе, али диван је онај тренутак кад потпуно искључите мозак и усмерите сву енергију само на себе и престанете да размишљате о прошлости. Кад почнете да размишљате о будућности, можете да имате диван живот. Свакодневно учим о таквим стварима – изјавила је у једном интервјуу Линда.
Џон се преселио у Немачку са Бо, а венчали су се након њеног 19. рођендана 1976. године. У годинама које су уследиле, Бо је стекла светску славу, а остала је у браку са Џоном све до његове смрти 1998. године.
Иако је Дерек несумњиво сломио срце Линди Еванс, она је оставила све иза себе и изградила пријатељски однос са Бо.
– Ја се не дружим с неким осим ако ми се заиста допада. Она ми се свиђала и пре него што се то десило. Било ми је непријатно неко време, наравно, обема је било. И онда сам наставила са својим животом – испричала је Линда прије неколико година.
Бо Дерек је већ годинама у браку са глумцем Џоном Корбетом који је у серији „Секс и град” глумио Ејдана.