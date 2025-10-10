Једва да има 40 килограма! ЗАБРИЊАВАЈУЋЕ ВЕСТИ О КЕЈТ МИДЛТОН Лекар открива МОГУЋИ УЗРОК озбиљног губитка тежине (ФОТО)
Како сада сазнаје Радар Онлине, принцеза од Велса наводно тежи око 40 килограма, а извори блиски Кејт кажу да би то могао бити лош знак.
Кејт Мидлтон, принцеза од Велса и будућа краљица Велике Британије, посетила је "Росехилл Цоммунитy Центре" у Оксфорду, пише Би-Би-Си.
Одевена у монохроматски аутфит боје сенфа, изгледала је срећно и читаво време није скидала осмех с лица.
Ипак, многи су на друштвеним мрежама коментарисали да принцеза никада није била мршавија, те да је њен изглед помало забрињавајући.
Међутим, њени чести изостанци с јавних окупљања где је очекују и њен изглед подстичу нагађања да борба за њу није завршена.
Др. Гејб Миркин, који није био укључен у принцезино лечење, за Радар Онлине је раније рекао да би Кејтин изглед могао бити знак да не реагује добро на лечење.
"Кејт је болно мршава, а људи су забринути да је то знак да се мучи с опоравком од лечења рака или, још горе, да јој се болест вратила", рекао је извор за споменути портал.
У марту 2024. принцеза од Велса објавила је да болује од рака и да је упућена на хемотерапију, а у јануару 2025. објавила је да је завршила процес лечења те да је рак у ремисији.
"Кејт је тешко потхрањена с 40 килограма, 19 месеци након операције абдомена, рака и хемотерапије. Овај озбиљан губитак тежине може бити узрокован самом хемотерапијом, недовољним уносом хране јер се не осећате добро или неадекватним одговором на терапију против рака. Озбиљан губитак масти, мишића и костију може ослабити способност имунолошког система да лечи рак", објаснио је лекар.