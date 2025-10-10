overcast clouds
19°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Једва да има 40 килограма! ЗАБРИЊАВАЈУЋЕ ВЕСТИ О КЕЈТ МИДЛТОН Лекар открива МОГУЋИ УЗРОК озбиљног губитка тежине (ФОТО)

10.10.2025. 17:46 17:53
Пише:
Дневник
Извор:
Жена.Блиц/Дневник
Коментари (0)
да
Фото: Tanjug (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool)

Како сада сазнаје Радар Онлине, принцеза од Велса наводно тежи око 40 килограма, а извори блиски Кејт кажу да би то могао бити лош знак.

Кејт Мидлтон, принцеза од Велса и будућа краљица Велике Британије, посетила је "Росехилл Цоммунитy Центре" у Оксфорду, пише Би-Би-Си.

Одевена у монохроматски аутфит боје сенфа, изгледала је срећно и читаво време није скидала осмех с лица.

Ипак, многи су на друштвеним мрежама коментарисали да принцеза никада није била мршавија, те да је њен изглед помало забрињавајући.

Међутим, њени чести изостанци с јавних окупљања где је очекују и њен изглед подстичу нагађања да борба за њу није завршена.

da
Фото: Tanjug (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool)

Др. Гејб Миркин, који није био укључен у принцезино лечење, за Радар Онлине је раније рекао да би Кејтин изглед могао бити знак да не реагује добро на лечење.

Међутим, њени чести изостанци с јавних окупљања где је очекују и њен изглед подстичу нагађања да борба за њу није завршена.

Др. Гејб Миркин, који није био укључен у принцезино лечење, за Радар Онлине је раније рекао да би Кејтин изглед могао бити знак да не реагује добро на лечење.

"Кејт је болно мршава, а људи су забринути да је то знак да се мучи с опоравком од лечења рака или, још горе, да јој се болест вратила", рекао је извор за споменути портал.

У марту 2024. принцеза од Велса објавила је да болује од рака и да је упућена на хемотерапију, а у јануару 2025. објавила је да је завршила процес лечења те да је рак у ремисији.

da
Фото: Tanjug (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool)

Међутим, њени чести изостанци с јавних окупљања где је очекују и њен изглед подстичу нагађања да борба за њу није завршена.

Др. Гејб Миркин, који није био укључен у принцезино лечење, за Радар Онлине је раније рекао да би Кејтин изглед могао бити знак да не реагује добро на лечење.

"Кејт је тешко потхрањена с 40 килограма, 19 месеци након операције абдомена, рака и хемотерапије. Овај озбиљан губитак тежине може бити узрокован самом хемотерапијом, недовољним уносом хране јер се не осећате добро или неадекватним одговором на терапију против рака. Озбиљан губитак масти, мишића и костију може ослабити способност имунолошког система да лечи рак", објаснио је лекар.

 

кејт мидлтон мршављење мршавост рак
Извор:
Жена.Блиц/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај