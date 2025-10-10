ДОСТУПАН НОВИ АИ ПРОГРАМ ЗА ПРАВЉЕЊЕ ВИДЕА И ФОТОГРАФИЈА Велико интересоване за Сору, ево шта све може
Након што је OpenAI-јева апликација за генерисање видео-снимака Сора доспела на прво место у америчкој Апп Сторе продавници, сада је, технички гледано, остварила бољу прву недељу од ChatGPT-ја на iOS-у, према новим подацима које је објавио провајдер апликационе аналитике Appfigures.
Процене показују да је Сора забележила 627.000 преузимања на iOS-у у првих седам дана доступности, у поређењу са 606.000 преузимања које је ChatGPT имао током своје прве недеље.
Ипак, ово поређење није сасвим праведно, јер је ChatGPT у првој недељи био доступан само у САД, док је Сора од самог почетка доступна у САД и Канади. Иако је Канада допринела са око 45.000 инсталација, Appfigures наводи да би, ако би се рачунали само амерички подаци, Сорино лансирање износило око 96% обима ChatGPT-јевог лансирања.
Овај ниво интересовања корисника вреди истаћи јер Сора још увек функционише по позивном систему, док је ChatGPT у тренутку лансирања био јавно доступан. То Сорин успех чини још импресивнијим.
Током првог дана, Сора је забележила 56.000 инсталација у кратком року, чиме је апликација одмах доспела на треће место на листи најпопуларнијих апликација у америчкој App Store продавници. До петка, 3. октобра, стигла је до првог места. Тај нагли раст већ је Сорин деби сврстао испред других великих лансирања АИ апликација, укључујући Клод (Claude) компаније Антропик (Anthropic) и Копајлот (Copilot) Мајкрософта, те је изједначио са лансирањем Грока компаније xAI.
Кратак преглед друштвених мрежа пружа бројне примере који потврђују податке Appfiguresa. Сора видео-снимци, који користе нови модел Сора 2 и омогућавају корисницима да праве реалистичне "дипфејк" (deepfake) снимке, појављују се свуда. Неки корисници чак праве дипфејк преминулих особа, појава која је навела Зелди Вилијамс, ћерку покојног глумца Робина Вилијамса, да замоли људе да јој више не шаљу АИ-генерисане слике њеног оца.
Према подацима Appfiguresa, апликација је бележила стабилан раст од самог лансирања, 30. септембра 2025. Подаци показују да је 1. октобра 2025. забележен врхунац са 107.800 дневних преузимања на iOS-у. Након тога број инсталација се кретао између 84.400 (6. октобра) и 98.500 дневно (4. октобра).
Иако то није тако високо као почетком недеље, и даље су у питању одличне бројке за апликацију којој још увек није омогућен приступ свим корисницима.