ПРИПРЕМА ШОУ НА „ПЕСМИ ЗА ЕВРОВИЗИЈУ”
ТО ЈЕ ВИШЕ РИЈАЛИТИ, НЕГО ПЕВАЧКО ТАКМИЧЕЊЕ! Бивша „Звезда Гранда” НЕМАЊА ЂОРЂЕВИЋ ОШТРО О „ПИНКОВИМ ЗВЕЗДАМА”: „Ови што се свађају са жиријем су веома лоши певачи”
Млади певач Немања Ђорђевић ових дана промовише своју нову песму „Медена”, којом се после неколико година паузе недавно вратио на музичку сцену.
Телевизијски гледаоци пратили су га и у музичком такмичењу „Звезде Гранда”, у којем је учествовао пре две године, а сада је, како нам открива, спреман да после краћег одуства са медијске сцене уђе у свет естраде.
– Константно сам се бавио музиком, али нисам ништа снимао. Мислим да сам превише био млад и незрео када сам издао прву песму „Да те поведем” 2018. године. После ње, дошао је и дует са Ољом Карлеушом са којом сам провео леп период у животу и од које сам доста научио. Али, после тога сам и сам схватио да сам млад и да треба још мало да сазрим да бих ушао у цео свет музике и све то што шоу-биз тражи. Мислим да сам сада првенствено певачки сазрео, доста сам радио на себи. Већ десет година школујем свој глас. Све је сада стало на своје и спреман сам да уђем у цео тај свет и да се баш озбиљно бавим музиком, да покажем свима све оно што знам – истиче за „Дневник” Немања Ђорђевић.
Колико је сада тешко добити пажњу, не само публике, већ и медија. Да ли мора да се иде и неким заобилозним путем, а не само добром песмом и квалитетним гласом?
– Мислим да у данашње време стварно треба да се поклопе све коцкице. И срећа је веома битан фактор. Тешко је доћи у медије, има превише певача, а и новац ту има велику улогу. Битно је имати добар тим људи око себе. Наћи добру песму, не снимати свашта, већ оно што стварно осећаш. Али, мислим да је пре 15-20 година било много лакше и да су се певачи, генерално, ценили много више као извођачи, а не као ријалити звезде.
Иако сте изјавили да не бисте учествовали у неком музичком такмичењу, демантовали сте себе и пре две године били део „Звезда Гранда”. Колико вам је то такмичање помогло и приватно и музички?
– Нисам био толико дуго у том такмичењу, у том периоду сам се разболео. Глас ми није био како треба. Колико год сам се трудио да одморим, све ме је тада сустигло. Међутим, мислим да су „Звезде Гранда” изазов свим певачима. Ипак је то култно такмичење које постоји више од 20 година и верујем да ми сви у подсвести имамо жељу да се ту такмичимо и појавимо се на самој „Грандовој” сцени. То искуство ми је донело много контакта, доста добрих и квалитетних колега сам тамо упознао.
Смета ли вам то што је данас, чини се, у музичким такмичењима фокус на жирију, а не на кандидатима?
– „Операција тријумф” је била једно од првих такмичења, а било је занимљиво, јер је било и поучно за младе певаче, ту смо гледали и како се кандидати школују и уче певање, али, „Звезде Гранда” су на првом месту. Кад је Јелена Карлеуша била члан жирија више су правили шоу, а сада су се вратили на певање и не води се тамо толики рат, као што се води у „Пинковим звездама”. Мислим да је то више ријалити него певачко такмичење. „Звезде Гранда” имају много боље кандидате од „Пинкових звезда”. Колико сам успео да видим на друштвеним мрежама, у „Пинковим звездама” кандидати ће бити вирални само ако слушају неки сукоб жирија, а најчешће између Десингерице и Карлеуше. А, ако се сетимо претходних сезона „Звезда Гранда”, као што су Зорја и Исак Шабановић, они су постали вирални јер су отпевали нешто савршено. Кандидати не долазе до изражаја, а сам сукоб неких такмичара и жирија биће занимљив људима недељу-две, евентуално месец дана. Ипак, Зорјине клипове и данас видимо по мрежама. Знамо како пева, појављивала се и на „Песми за Евровизију”. Када се докажеш људима као певач - памтиће те као певача, а ови што су се свађали са жиријем су, по мом мишљењу, веома лоши певачи. Због тога можда и нису могли да се докажу самим певањем, већ неким шоуом. Поштујем и „Пинкове звезде”, наравно да треба да имамо различита такмичења у Србији и да свако иде тамо где мисли да треба. Ја и Десингерицу поштујем као музичара, јер ипак је он први који је почео тај специфичан фазон код нас и треба имати мозга и храбрости да урадиш све то.
Припремате још једну нову песму, коју је, како сазнејмо, радио Бане Опачић, са којим сте сарађивали на пројекту „Кавери са Опачићем”. Какву песму вам је написао?
– Спремамо једну лепу песму, која још увек нема назив, али ће бити модернија. На прво слушање ме одушевила, а најпре је била женска. Ја сам се одмах заљубио у њу и молио Банета да преправимо текст да могу ја да је отпевам. Једва чекам да изађе и надам се да ће у наредних месец и по дана и бити објављена. Биће то поп песма, али уз неки модеран електро звук.
Мора ли данас да се експериментише са музиком?
– Ја сам неко ко веома воли да експериментише. Ево, у сва три пројекта које тренутно радим, има нечег другачијег. Управо снимам и дует, али не могу још да откријем са ким. У питању је једна позната колегиница. То ће бити прелепа поп песма. Требало би да обе изађу као један макси сингл.
Несуђени фудбалер у угоститељству
Мало је познато да је певач Немања Ђорђевоћ несуђени фудбалер. Иако и данас воли овај спорт, у младости је био активни голман, али му је, како каже, музика одувек била на првом месту. У разговору за наш портал открива да ли му је управо музика донела оно што је фудбал можда обећавао - адренален и публику?
– Фудбал је моја друга љубав. И даље сам голман, па једном или два пута недељно волим са друштвом да играм у фудбал. То је, такође, неки мој издувни вентил – каже Немања Ђорђевић, који се приватно бави и угоститељством. – То је породични бизнис. Имамо ресторан и кафић и још неколико ситних послова у вези са тим. И ту сам фокусиран максимално, али ипак је музика на првом месту и то оно чиме желам да се бавим у животу.
Планирате, такође, да се пријавите на конкурс за „Песму за Евровизију”. Како у вашој визији та песма мора да звучи да би имала шансу да се нађе на такмичењу и да ли желите да идете на емоцију, стратегију или на шоу?
– Песма, коју ради Славко Миловановић ће бити комбинација поп-рок фазона, биће мало живља, енергичнија. И то је нека моја идеја коју већ неколико година имам у глави. Мислим да на Евровизију треба да иде енергична песма, која ће изазвати реакцију људи, која ће направити чак и мали шоу, нешто што је певљиво, што ће људи лако памтити, што ће их терати да скачу и певају. Мислим да ће песма проћи лепо код људи, да ће добити неку нову, евровизијску публику. Ово је, по мом мишљењу, баш оно што треба да представља Србију на „Евровизији”.
Владимир Бијелић