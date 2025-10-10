КОРИСНИЦИ СНЕПЧЕТА ЋЕ СЕ РАЗОЧАРАТИ Ово више неће бити бесплатно
Популарна апликација Snapchat, коју свакодневно користи више од 900 милиона људи, одлучила је да повуче непопуларан потез
Због превелике количине материјала накупљеног на серверима, уводи се наплата за чување старих "Успомена" (Memories).
Из компаније Снеп су на званичном блогу објавили да су корисници, откако је опција "Успомене" покренута 2016. године, сачували више од билион успомена, што значајно оптерећује њихов систем.
Ко мора да плати?
Корисници који имају мање од 5 ГБ сачуваног садржаја не морају да брину – за њих се ништа неће променити и чување остаје бесплатно.
Међутим, они који платформу користе дуже и имају сачувано више материјала мораће да бирају између две опције у наредних 12 месеци, колико траје период "привременог чувања":
Преузимање: Корисник може да преузме сав садржај који прелази 5 ГБ и сачува га на свом рачунару, телефону или у облаку.
Плаћање: Корисник може да плати Снeпу за "план чувања Успомена" и тако купи додатних 100 ГБ, 250 ГБ или чак 5 ТБ простора.
Да би преузели садржај, корисници треба да отворе апликацију, кликну на икону фотографије (да би ушли у "Успомене"), изаберу Снепове које желе да сачувају, а затим у менију одаберу "Export".
Из Снепа поручују:
- Никада није лако прећи са бесплатне услуге на плаћену, али верујемо да је вредност коју пружамо кроз Успомене вредна цене. Хвала вам што сте нам поверили неке од својих најдрагоценијих тренутака. Ове промене омогућиће нам да наставимо да улажемо у побољшања опције Успомене за целу нашу заједницу.
За сада није познато када ће тачно почети наплата ове услуге, нити по којој цени.