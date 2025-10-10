overcast clouds
19°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОРИСНИЦИ СНЕПЧЕТА ЋЕ СЕ РАЗОЧАРАТИ Ово више неће бити бесплатно

10.10.2025. 16:05 16:13
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица.рс
Коментари (0)
СНЕП
Фото: pexels/Ilustracija

Популарна апликација Snapchat, коју свакодневно користи више од 900 милиона људи, одлучила је да повуче непопуларан потез

Због превелике количине материјала накупљеног на серверима, уводи се наплата за чување старих "Успомена" (Memories).

Из компаније Снеп су на званичном блогу објавили да су корисници, откако је опција "Успомене" покренута 2016. године, сачували више од билион успомена, што значајно оптерећује њихов систем.
 

Ко мора да плати?

Корисници који имају мање од 5 ГБ сачуваног садржаја не морају да брину – за њих се ништа неће променити и чување остаје бесплатно.

Међутим, они који платформу користе дуже и имају сачувано више материјала мораће да бирају између две опције у наредних 12 месеци, колико траје период "привременог чувања":

Преузимање: Корисник може да преузме сав садржај који прелази 5 ГБ и сачува га на свом рачунару, телефону или у облаку.

Плаћање: Корисник може да плати Снeпу за "план чувања Успомена" и тако купи додатних 100 ГБ, 250 ГБ или чак 5 ТБ простора.

Да би преузели садржај, корисници треба да отворе апликацију, кликну на икону фотографије (да би ушли у "Успомене"), изаберу Снепове које желе да сачувају, а затим у менију одаберу "Export".

Из Снепа поручују:

- Никада није лако прећи са бесплатне услуге на плаћену, али верујемо да је вредност коју пружамо кроз Успомене вредна цене. Хвала вам што сте нам поверили неке од својих најдрагоценијих тренутака. Ове промене омогућиће нам да наставимо да улажемо у побољшања опције Успомене за целу нашу заједницу.

За сада није познато када ће тачно почети наплата ове услуге, нити по којој цени.

Каматица.рс

снепчет плаћање меморија
Извор:
Каматица.рс
Пише:
Дневник
Магазин Техно
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДИЛЕРСКА ДРУШТВЕНА МРЕЖА?! Снепчет дозвољава дилерима дроге да отворено послују ЕВО ШТА СУ ОТКРИЛА ИСТРАЖИВАЊА У ДАНСКОЈ

ТИНЕЈЏЕРИ ИХ ЛАКО ПРЕПОЗНАЈУ...

ДИЛЕРСКА ДРУШТВЕНА МРЕЖА?! Снепчет дозвољава дилерима дроге да отворено послују ЕВО ШТА СУ ОТКРИЛА ИСТРАЖИВАЊА У ДАНСКОЈ

10.09.2025. 22:36 22:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СТИГАО КУЋИ, НЕ БРИНИ! Снепчет уводи опцију због које ће родитељи мирно спавати
снепчет

СТИГАО КУЋИ, НЕ БРИНИ! Снепчет уводи опцију због које ће родитељи мирно спавати

24.07.2025. 17:18 17:21
Волим
0
Коментар
0
Сачувај