ТИНЕЈЏЕРИ ИХ ЛАКО ПРЕПОЗНАЈУ...
ДИЛЕРСКА ДРУШТВЕНА МРЕЖА?! Снепчет дозвољава дилерима дроге да отворено послују ЕВО ШТА СУ ОТКРИЛА ИСТРАЖИВАЊА У ДАНСКОЈ
Данска истраживачка организација Дигитална одговорност оптужила је Снепчет да је дозволио "огромном броју" дилера дроге да отворено послују на тој друштвеној платформи, што деци олакшава куповину различитих врста дроге, укључујући кокаин и опиоиде.
Истраживање данске организације која промовише одговоран дигитални развој, пронашло је доказе о немодерирању језика везаног за дрогу у корисничким именима, а оптужила је Снепчет и да није адекватно реаговао на извештаје о профилима који отворено продају дрогу, преноси данас Гардијан.
Истраживачи су користили профиле тринаестогодишњака и пронашли мноштво људи који продају дрогу на Снепчету под корисничким именима која садрже кључне речи као што су "кока-кола", "трава" и "моли".
"Као дете или млада особа, не морате сами да тражите ове профиле, Снепчет вам их може директно препоручити. То је веома проблематично", рекао је генерални директор компаније Дигиталт Ансвар, Аск Хесби Холм.
Данска организација је саопштила да је компанија, када су пријавили Снепчету 40 ових профила, уклонила само њих десет, док је осталих 30 пријава одбијено.
Истраживање је такође открило и да су, упркос претходним критикама, системи препорука Снепчета ширили и промовисали профиле оних који продају илегалне дроге корисницима - укључујући и децу која раније нису показивала интересовање или нису имала интераговала са профилима дилера дроге.
Портпарол Снепчета је рекао да та компанија "има нулту толеранцију за продају дроге на Снепчету", као и да иако налози означени у студији нису сви пријављени у апликацији, више од 75 одсто тих налога су већ били онемогућени од стране тимова Снепчета пре него што је објављен извештај, а да су након његовог објављивања сви налози "онемогућени".