СРБИ НАПРАВИЛИ ПРВИ ЈАВНИ МЕХАНИЧКИ САТ, И ТО 200 ГОДИНА ПРЕ ШВАЈЦАРАЦА Радио је без грешке 217 година, погледајте колико је вредео!

10.10.2025. 18:47 18:57
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
sat
Фото: Pixabay

Ако сте мислили да су Швајцарци измислили сатове – грешите. Срби су направили први јавни механички сат чак 200 година пре него што су Швајцарци основали свој часовничарски еснаф.

Главни јунак ове заборављене истине је српски монах Лазар Хиландарац, познат и као Лазар Црноризац, који је 1404. године израдио сат за торањ Кнежевог двора у Москви.

Ко је био Лазар Хиландарац и какав је сат направио?

Лазар је био средњoвековни српски монах, часовничар и визионар. Његов сат је био техничко чудо – радио је без грешке 217 година, покретан помоћу три тега, и показивао чак и четвртине сата. Био је први јавни сат у Русији, а наручио га је кнез Василије I. Цена израде била је толика да се могла упоредити са вредношћу богаташке куће.

hilandar
Фото: Pixabay

Да ли је ово стварно било пре Швајцараца?

Да. Швајцарци су свој први часовничарски еснаф основали тек 1601. године. Лазаров сат је био међу првих десет таквих у Европи. Иако је оригинал изгорео у пожару, сличан сат и даље постоји на Хиландару – најстарији на Светој Гори, и што је најфасцинантније – још увек ради.

Како је могуће да се ова прича заборавила?

 1. Недостатак промоције – Српска техничка достигнућа из средњег века нису довољно документована.

 2. Доминација швајцарског бренда – Швајцарци су касније постали синоним за прецизност и луксуз.

3. Занемаривање домаће историје – У школама се ретко помињу овакви примери домаће генијалности.

Зашто је ова прича важна данас?

Зато што показује да Срби нису само следбеници, већ и пионири. Лазаров сат није био само технички изум – био је симбол знања, прецизности и културне размене. У времену када се све мери у секундама, подсећање на овакве приче враћа осећај поноса и континуитета.

Како да сачувамо овакве приче од заборава?

Пишите о њима – блогови, друштвене мреже, локални медији.

Укључите их у образовање – кроз радионице, предавања, школске пројекте.

Посетите места попут Хиландара – где историја још увек куца, буквално.

