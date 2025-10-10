(ВИДЕО) НАКАЗНО! Позната холивудска глумица натерала колеге да јој миришу ноге у сред емисије
Холивудска глумица Дру Баримор (50) натерала је колеге у својој емисији да јој миришу стопала!
Током најновије епизоде емисије "Дру Баримор Шоу", 50-годишња глумица направила је неочекиван потез, скинула је ципеле и чарапе да би, како је сама рекла, "тестирала своју теорију" о мирису својих стопала.
У сегменту "Дру Њуз", Дру је заједно са својим колегама Росом Метјус и Сани Андерсон разговарала о нези стопала. У једном тренутку, изјавила је да њена стопала уопште немају непријатан мирис, а да би то доказала, подигла је боса стопала и понудила им да их помиришу.
Сани Андерсон се присетила прошлогодишње ситуације, рекавши да је тада већ имала прилику да помирише Друина стопала, и да су јој мирисала "божанствено". Рос Метјус се сложио са колегиницом, док су коментари на друштвеним мрежама брзо почели да пристижу.
"Шта се то дешава са људима?", "Свет је скренуо с ума", "Кад немаш нормалне теме за разговор", само су неки од коментара који су се могли прочитати.
Дискусија се наставила и са публиком у студију, где су водитељи спровели мини анкету о томе колико често људи перу стопала. Резултати су показали да чак 87% публике пере стопала свакодневно, 10% једном недељно, 1% једном месечно, док је 2% признало да то никада не чине.
Подсетимо, још 2019. године, током гостовања у емисији "The Late Show with Stephen Colbert", Дру је скинула ципеле како би показала свој јединствени таленат, способност да ногама подиже предмете. Тада је своје стопало назвала "додатном руком".
Објашњавајући колико јој та вештина помаже, посебно у родитељству.
- Знате како је, имате дете у једној руци, телефон у другој, и нема шансе да не посегнете ногом за бомбоном. Стопала су моја додатна рука - рекла је тада кроз шалу.
Дру Баримор има две ћерке, Олив (13) и Франки (11), са бившим супругом Вилом Копелманом.