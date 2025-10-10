few clouds
ЕВО КОМЕ ИДЕ БОГАТСТВО ХАЛИДА БЕШЛИЋА Припашће само једној особи?

10.10.2025. 12:16 12:23
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
halid
Фото: Printscreen YT BHRT- Radio televizija Bosne i Hercegovine

Халид Бешлић преминуо је 7. октобра. Готово да је читав регион тужан због одласка музичке легенде, а након смрти, Халид иза себе оставља на стотине песама, хуманитарних донација и дивних успомена у људима који су га познавали и с њим провели време.

Осим тога Халид оставља и велико богатство иза себе, а домаћи медији успели су да сазнају коме припада све што је Бешлић стекао за живота.

Како кажу његове комшије, Халид је оставио тестамент у ком сву имовину оставља супруги Сејди.

- Ја мислим да је он то све оставио Сејди, али да ће се она тога одрећи или се већ одрекла у корист сина Дина. Они су толико дивна породица, ту никад није било драме, скандала, знало се да би Халид све дао за породицу. Он је једном и говорио да је он за живота прошао све и видео све, а да сада све ради за своје унучиће јер су му они били центар света - говорила је комшиница за Републику.

- Знате, Халид је често говорио да му слава ништа не значи ако не зна да су му жена и дете добро. Говорио је да све што је
стекао, стекао је због њих, да њих обезбеди. Није јурио луксуз, волео је мир, породицу, роштиљ у дворишту и унуке, који му трче у
загрљај. Кад сам чула да је све оставио њима и да се супруга одрекла свега у корист Дина, па то је само потврда онога што смо
сви знали: њих троје су дисали као једно.

Халид Бешлић је иза себе оставио неутешну супругу Сејду, унучиће и сина Дина који је на свом Инстаграм налогу поделио породичну фотографију и опростио се од оца.

- Драги мој тата, волео бих свашта нешто написати, али немам снаге за то. Само знам да ћеш пуно фалити овој екипи на слици, а поготову твојој Ламији и твом Белмину - написао је.

- Волимо те пуно и знај да те никада нећемо изневерити. С поносом ћу носити твоје презиме и бреме које си ми оставио. Твој Дино - написао је Дино уз заједничку породичну фотографију.

халид бешлић тестамент имовина
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
