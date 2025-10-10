ПРИМЕНИТЕ ПРАВИЛО 1, 5, 9, 13 И ВАШКЕ СЕ ВИШЕ НИКАДА НЕЋЕ ВРАТИТИ Ево како да се ослободите досадних напасти
Доктор открива како да се решите вашки у косици малишана и правило које ће помоћи да се не враћају изнова.
Родитељи деце вртићког и школског узраста знају колико вашке могу да буду досадне. Недавна студија је показала да су се у 11 одсто случајева, вашке вратиле, иако је лечење у почетку деловало. Лекар опште праксе др Крис Џорџ открива једну ствар која ће заувек прекинути циклус.
Како да знате да ли ваше дете има вашке?
Најчешћи знаци вашки укључују: свраб и чешање око главе, врата и ушију, црвене квржице или иритацију коже и потешкоће са спавањем јер су вашке активније ноћу. Најбољи начин да проверите јесте коришћење чешља са финим зупцима на мокрој коси, што је често најбоље урадити након купања или туширања. Редовна провера омогућава родитељима да рано открију вашке и ефикасније их лече.
Шта да радите ако ваше дете има вашке
Третирајте вашке чим их приметите - добра вест је да се могу лечити без потребе да посетите лекара. Док се малишани не реше вашки, препорука је да не спавају код својих другара и да избегавају било какве активности које подразумевају близак контакт, како не би прешле на друге.
Вашке се могу уклонити мокрим чешљањем. Оперите детету косу обичним шампоном, а затим нанесите пуно балзама за косу. Затим, једноставно чешљате целу косу од корена до врхова. Оно што је јако важно је да будете темељни и да следите правило 1, 5, 9, 13. Препоручује се мокро чешљање првог, петог, деветог и 13. дана како бисте уклонили све новоизлегле вашке. Провера 17. дана ће вам омогућити да се уверите да више нема вашки у коси, преноси The Mirror.
Третман може да укључује и медицински лосион или спреј, поновну примену након седам дана и темељно свакодневно чешљање чешљем са финим зупцима најмање две недеље.
Како избећи најчешће замке
Уобичајене замке у лечењу вашки су излегање јаја након почетног третмана и самим тим изазивање континуиране заразе, поновна инфекција од блиских контаката/школских епидемија, непотпуно уклањање свих вашки током процеса лечења, непонављање третмана након седам дана, непоштовање добрих хигијенских мера (прање шешира, јастучница, четки итд.) и нетретирање свих у домаћинству који имају вашке.
Како спречити појаву вашки
Спречавање вашки није увек могуће, али предузимање одређених корака заиста може помоћи у њиховом спречавању и заштити вашег детета.
Добре хигијенске мере су кључне, па је избегавање дељења четки, чешљева, шешира, слушалица или пешкира кључно.
Природни репеленти попут уља чајевца или еукалиптуса могу помоћи у одвраћању вашки.
Избегавање контакта главама током игре и друштвених активности може помоћи у смањењу ризика.
Везивање дуге косе у реп може помоћи у спречавању преношења вашки.
Редовна провера омогућава брзу акцију и ефикасан третман, посебно током школских епидемија.
Yumama.mondo