НИ НАЈИСКУСНИЈИ НИСУ НАЧИСТО Ево када се даје жмигавац у кружном току
Кружни ток је за многе возаче, чак и најискусније, попут факултета у саобраћају. Многи, за цео возачки век, прођу хиљаде кружних раскрсница, несвесни да су све радили погрешно.
По истраживању немачког Ауто клуба Еуропа (АЦЕ), чији су чланови три дана посматрали 30 кружних токова широм земље, утврђено је да чак четвртина возача праве грешке. Да напоменемо, реч је о Немцима, који морају да прођу ригорозну возачку и практичну обуку, пре него што "уплове" у саобраћај.
Истраживање је показало да више од четвртине возача не користе жмигавац (показивач правца) при уласку или изласку из кружног тока? Од укупно 19.785 анализираних понашања учесника у саобраћају, закључено је да 26,6 одсто возача направилно изводи радњу уласка и изласка из кружног тока.
Погрешно коришћење жмигавца
Возачи не користе жмигавце приликом уласка, али су они неопходни приликом изласка да би се обезбедила безбедност и бољи проток саобраћаја.
Правилно коришћење жмигавца у кружном току заправо је врло једноставно:
При уласку у кружни ток не морате укључивати жмигавац, како не бисте збунили друге учеснике. Међутим, при напуштању кружног тока, обавезно укључите жмигавац што раније, што је и законска обавеза. Тај сигнал показује осталим возачима и пешацима куда намеравате да изађете из кружног тока, што доприноси већој безбедности. Ко неправилно користи жмигавац, или га уопште не користи ризикује казну од 5.000 динара. Наравно, уколико изазовете саобраћајни удес због погрешног коришћења, или некоришћења жмигавца, штета по кривца коже бити велика. Кружни токови данас су углавном покривени камерама, па је велика шанса да прекршај буде откривен
Обавезан жмигавац при уласку у кружни ток само у овом случају
Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима (ЗОБС), члан 36., возач је дужан да укључи показивач правца (жмигавац) сваки пут када мења правац кретања.
То значи:
Приликом уласка у кружни ток:
Не даје се жмигавац ако само улазите право у кружни ток (јер тада не мењате правац — само пратите ток).
Међутим, ако се у кружни ток укључујете скретањем улево (на пример, из споредне улице под углом), жмигавац улево може се користити да се нагласи намера, иако то није стриктно прописано као обавезно.