СИН ХАЛИДА БЕШЛИЋА СЕ ГУШИ У СУЗАМА Емотивне сцене на Скендерији у Сарајеву СЛОМЉЕН ОД ТУГЕ (ВИДЕО)

09.10.2025. 12:07 12:20
Коментари (0)
халид
Фото: Printscreen/YouTube HALID BEŠLIĆ MIX PJESAMA

Испред Дома младих на Скендерији у Сарајеву хиљаде људи окупило се синоћ како би одали почаст певачу Халиду Бешлићу који је јуче преминуо.

Осим љубитеља Халидових песама и музике, његових пријатеља и колега, ту су се нашли и чланови породице.

На скупу је био и Халидов син, Дино Бешлић, који је кроз сузе певао стихове песама свог оца и тако додатно разнежио све окупљене.

Ово је, нако вести о Халидовој смрти прво појављивање чланова његове породице у јавности

 

@viktorhrsak1 Prvo pojavljivanje porodice Bešlić u javnosti nakon Halidove smrti: Sin se guši u suzama!#halidbeslic #halidbešlić #halidbeslic🙏 #sarajevo #dinobeslic ♬ original sound - vičko 🫶🫶🫶

Подсетимо, Дино је јуче поводом смрти само кратко огласио рекавши:

-Добро смо сви. Тако је, како је - само кратко је изустио Дино.

халид бешлић
