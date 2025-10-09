СИН ХАЛИДА БЕШЛИЋА СЕ ГУШИ У СУЗАМА Емотивне сцене на Скендерији у Сарајеву СЛОМЉЕН ОД ТУГЕ (ВИДЕО)
Испред Дома младих на Скендерији у Сарајеву хиљаде људи окупило се синоћ како би одали почаст певачу Халиду Бешлићу који је јуче преминуо.
Осим љубитеља Халидових песама и музике, његових пријатеља и колега, ту су се нашли и чланови породице.
На скупу је био и Халидов син, Дино Бешлић, који је кроз сузе певао стихове песама свог оца и тако додатно разнежио све окупљене.
Ово је, нако вести о Халидовој смрти прво појављивање чланова његове породице у јавности
@viktorhrsak1 Prvo pojavljivanje porodice Bešlić u javnosti nakon Halidove smrti: Sin se guši u suzama!#halidbeslic #halidbešlić #halidbeslic🙏 #sarajevo #dinobeslic ♬ original sound - vičko 🫶🫶🫶
Подсетимо, Дино је јуче поводом смрти само кратко огласио рекавши:
-Добро смо сви. Тако је, како је - само кратко је изустио Дино.