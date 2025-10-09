ОВО ЈЕ МЕСТО ГДЕ ЈЕ РИМСКИ ЦАР ПРЕЖИВЕО АТЕНТАТ Комодов пролаз – мистериозни тунел у Колосеуму први пут доступан туристима
Први пут у историји, посетиоци Колосеума моћи ће да уђу у Комодов пролаз, подземни тунел који је спајао спољашњост амфитеатра са царским ложама.
Колосеум је саопштио да су завршени радови на рестаурацији, започети прошлог октобра и завршени су у септембру, пише „Roma Today”.
Радови су обухватили обнову малтера, израду новог свода и пешачке стазе, као и модернизовано осветљење. Први пут су поново видљиве декорације свода са митолошким приказима Диониса и Аријадне, као и призори гладијаторских борби и лова на животиње. Посетиоцима су сада доступни и тактилна мапа и видео-реконструкција.
– Отварање Комодовог пролаза, ексклузивног уточишта римског цара, представља важно достигнуће – рекла је директорка Археолошког парка Алфонсина Русо.
Она је истакла да је пројекат превазишао проблеме са влагом и микроклимом који су раније онемогућавали приступ јавности.
Тунел је изграђен крајем I века н. е., између Домицијанове и Трајанове владавине, а назван је по цару Комоду, који је, према предању, ту преживео покушај атентата.
Следећа фаза пројекта, планирана за почетак наредне године, обухватиће рестаурацију дела галерије изван обода Колосеума, коју ће посетиоци моћи да посматрају кроз стаклена врата на крају туре.
Комодов пролаз је откривен 1810. године, а након више истраживања и делимичних рестаурација, биће отворен за јавност 27. октобра, понедељком и средом.