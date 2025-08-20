ФАТАЛНИ ОБИЛАЗАК У Колосеуму током посете преминула жена туристички водич
20.08.2025. 17:04 17:06
Коментари (0)
РИМ: Ђована Марија Ђомарино, туристички водич из Италије, умрла је данас у Риму током обиласка Колосеума.
Док је била на првом спрату Колосеума са групом од 25 туриста, изненада се срушила на под и изгубила свест, преноси Република.
Како се наводи, двоје туриста је одмах притекло жени у помоћ, покушавајући да је оживе реанимацијом.
У међувремену, особље Археолошког парка Колосеум стигло је са дефибрилатором, али нису могли ништа да ураде.
Када је стигла хитна помоћ, Ђомарино (60) је већ била мртва.
Анса наводи да је вероватан узрок смрти топлотни или срчани удар.
Представници радничких синдиката тражили су да се Колосеум затвори до краја дана из поштовања према овој трагедији.