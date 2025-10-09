ДЕЧАК (13) ЗАВРШИО НА КИСЕОНИКУ ЗБОГ ЉУБИМЦА, ПАПАГАЈА Примљен у болницу са тешком дијагнозом ЛЕКАРИ ЈЕДВА УТВРДИЛИ УЗРОК ЊЕГОВОГ СТАЊА
Након месеци необјашњивих симптома, лекари су коначно открили шта угрожава живот дечака
Тринаестогодишњи дечак хитно је превезен у болницу где му је дијагностикована ретка болест плућа, директно узрокована његовим папагајима које је држао као кућне љубимце.
Како преноси британски Mirror, након неколико месеци борбе с тешким респираторним проблемима, дечаку из Шкотске је дијагностикован хиперсензитивни пнеумонитис, упала плућа узрокована имунолошком реакцијом на његове папагаје.
Сан о биологији претворио се у ноћну мору
Кени Кајан из Edinburgha, одмалена је сањао о томе да постане узгајивач и биолог. Одрастао је окружен с четири тропске птице које су биле део породице, а љубав према њима наследио је од мајке Ивете. Међутим, оно што је започело као испуњење сна, претворило се у борбу за живот.
Данас, Kenny не сме бити ни близу птица у јавности, а чак му је и спавање на пернатом јастуку строго забрањено. Његова велика љубав према животињама довела је до озбиљних здравствених проблема. Све је почело са симптомима сличним грипу, укључујући упоран кашаљ и високу температуру.
Месеци неизвесности и погрешне дијагнозе
Проблеми су ескалирали у марту, када је Kenny остао "без даха". Његова мајка Ивета испричала је како су уследили месеци посета лекару опште праксе. Испрва се сумњало на астму па му је прописан инхалатор, но Kennyju је било све горе и горе.
"Око маја, мој супруг и Kenny отишли су на острво Skye и Kenny је био још задиханији. Супруг је рекао да нешто није у реду", присећа се Ивета.
Откривена ретка упала плућа
Приликом једног посета болници, лекари су, након што је снимак плућа био уредан, помислили да се ради о нападу панике. Међутим, стање се драматично погоршало када је Kenny почео "дисати попут пса". У августу, приликом поновног пријема у болницу, лекар је схватио да дечак једва дише и одмах је смештен на одељење те прикључен на кисеоник.
Након низа претрага, укључујући рендген, ЦТ и детаљну анализу крви те консултација с болницом у Лондону, коначно је постављена дијагноза: хиперсензитивни пнеумонитис, ретка упала плућа.
Ово стање обично се јавља код старијих особа које су годинама радиле с птицама или у лабораторијама с одређеним хемикалијама. У Kennyjevom случају, болест је узрокована животом с његовим папагајима – тигрицом, двема нимфама и афричким сивим папагајем – с којима је живео од своје девете године.
"Лекари су објаснили да се не ради о класичној алергији, већ о реакцији његовог имуног система на протеине из птичјег перја и измета", појаснила је Ивета.
Тежак опроштај од папагаја и нови почетак
За породицу је уследио шок. "Лекари су били јасни – папагаји више не смеју бити у кући. То је био јако тежак тренутак за све нас. Морали смо их поклонити", рекла је Ивета. Посебно је тешко пао опроштај од нимфе Pikachua, првог папагаја ког је Kenny добио пре четири године и научио га да говори.
Kenny је лечен стероидима, а повратак кући био му је допуштен тек након што је цела кућа темељито очишћена од свих трагова перја и прашине.
Како би осигурала да Kenny има потпуно сигурно и здраво окружење у којем може слободно дисати, породица је покренула GoFundMe кампању за прикупљање средстава за потпуну санацију дома и набавку специјализованих пречишћивача ваздуха.