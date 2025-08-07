ПАПАГАЈ РАЗОТКРИО НАРКО БАНДУ Манго певушио „две за 25“, а онда је полиција закуцала на врата!
Папагај по имену Манго, дресиран да изговара препознатљиву фразу приликом диловања кокина, помогао је британској полицији у разоткривању нарко-банде која је из затворске ћелије водила посао вредан више од милион фунти, односно преко милион евра.
Власница папагаја, Шенон Хилтон (29), снимила је Манга како понавља: "Две за 25", што су дилери користили као рекламу за две дозе кокаина по цени од 25 фунти. Снимак је пронађен у њеном телефону током полицијске рације.
У видео позивима између Хилтон и њеног партнера, Адама Гарнета (35), види се Манго како се игра новцем зарађеним од продаје дроге и то у присуству детета.
Овај снимак, уз друге доказе, омогућио је полицији да разбије криминалну мрежу. На друштвеним мрежама, полиција из Блекпула је објавила снимак Манга уз коментар да "'два за 25' није фаза коју бисте желели да ваш папагај понавља кад вам полиција закуца на врата".
Хилтон је осуђена на 12 година затвора због улоге у шверцу хероина, кокаина, канабиса и кетамина, а Гарнет, који је управљао целом операцијом из затвора користећи шверцоване мобилне телефоне, добио је додатних 19 година и 6 месеци затвора, уз већ постојећих 15 година које издржава.
"Операција ратник"
Укупно је 15 чланова банде осуђено на више од 103 године затвора у оквиру полицијске акције "Операција ратник". У рацијама је пронађена готовина, телефони и велике количине наркотика.
Један члан банде, Далбир Санду (41), детаљно је бележио све трансакције, а међу његовим записима нашли су се и ценовници, као и линкови ка чланцима о бандама у мањим местима у којима се тргује дрогом. Осуђен је на 10 година затвора.
Још један члан, Гарет Бергес (45), снимљен је како репује о продаји дроге док хода по Блекпулу с гомилом новца у руци. Осуђен је на седам година и седам месеци.
Двоје осумњичених, Клои Скот (24) и Рајан Блек (27), нису се појавили на суду и за њима су расписане потернице.
Детектив Ентони Алвес изјавио је да је у питању била софистицирана мрежа за продају наркотика и похвалио "неуморну" истрагу која је довела до хапшења.