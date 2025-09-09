scattered clouds
УПОРНО ГА ДОЗИВАЛИ НА ТУРСКОМ, АЛ' НЕ ВРЕДИ...

НИСУ ЗНАЛИ ЗА ЈЕЗИЧКУ БАРИЈЕРУ Папагај који говори руски данима избегавао хватање у Турској

09.09.2025. 18:40 18:43
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
d
Фото: Pixabay.com

Шарени папагај који говори руски, већ три дана измиче хватању у турском граду Сивас, и то упркос свим покушајима, укључујући и снимак гласа власника који је послат са Кипра, преноси турски портал Дејли сабах.

Птица припада руском туристи који је привремено боравио у Турској.

Приликом заустављања како би сипао гориво на локалној пумпи, папагај му је неопажено одлетео.

Власник је оставио контакт податке, али је птица нестала из видокруга и одлетела високо изнад Сиваса.

Неколико дана касније, Мерт Халат, запослен у оближњем ресторану, приметио је папагаја како седи на високој грани. Заједно са колегама и гостима ресторана, покушавао је да га дозове, али безуспешно.

"У почетку је папагај остајао у близини. Звали смо и ватрогасце, али су рекли да не могу да помогну јер птица није повређена. Пустили смо чак и гласовни снимак власника на руском језику али он није реаговао. Људи су престајали да једу како би помагали у потрази", навео је он.

Папагаја је описао као упадљивих жуто-плавих боја, старог око 10 година, а ова врста, навео је, може да живи и до 80 година. Халат је додао да птица не разуме турски, већ само руски и грузијски.

"Испрва смо га дозивали на турском, не знајући за језичку баријеру", напоменуо је.

На крају, папагај је одлетео даље, пркосећи сваком покушају да буде враћен у кавез, пише турски портал. 

 

