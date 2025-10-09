СЛАТКА УТЕХА У СВАКОМ ЗАЛОГАЈУ Пробајте „тужни колач” бољи од сваке торте
09.10.2025. 17:08 17:15
Тужни колач мами осмех на лице: немојте да вас име завара, укусом је бољи од сваке торте.
Најбоље служите уз карамел прелив.
Потребно је:
- 1,5 кашика сунцокретовог уља
- 4 јаја
- 2,25 шоље смеђег шећера
- 2 кашичице екстракта ваниле
- 0,5 кашичице соли
- 2 шоље мешавине за бисквит
- 1 шоља наренданог кокоса.
Припрема
Рерну загрејте на 175 степени. У једној посуди пенасто умутите јаја. Онда додајте смеђи шећер, ванилин екстракт и со, па добро промешајте. Кад добијете густо тесто додајте рендани кокос. Излијте у плех обложен пек папиром па смесу равномерно распоредите. Пеците колач око 35 до 40 минута, у рерни загрејаној на 175 степени. Чачкалицом проверите да ли је колач печен.