СЛАТКА УТЕХА У СВАКОМ ЗАЛОГАЈУ Пробајте „тужни колач” бољи од сваке торте

Тужни колач мами осмех на лице: немојте да вас име завара, укусом је бољи од сваке торте.

Најбоље служите уз карамел прелив.

Потребно је:

  • 1,5 кашика сунцокретовог уља
  • 4 јаја
  • 2,25 шоље смеђег шећера
  • 2 кашичице екстракта ваниле
  • 0,5 кашичице соли
  • 2 шоље мешавине за бисквит
  • 1 шоља наренданог кокоса.

Припрема

Рерну загрејте на 175 степени. У једној посуди пенасто умутите јаја. Онда додајте смеђи шећер, ванилин екстракт и со, па добро промешајте. Кад добијете густо тесто додајте рендани кокос. Излијте у плех обложен пек папиром па смесу равномерно распоредите. Пеците колач око 35 до 40 минута, у рерни загрејаној на 175 степени. Чачкалицом проверите да ли је колач печен.

колач чоколада кокос
Магазин Гастро
