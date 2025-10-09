НЕМА НИ ГРАМА САЛА! Оливера Ковачевић открила режим ИСХРАНЕ који је држи витком и ЈЕДНУ НАМИРНИЦУ коју никад не једе
Сазнајте како Оливера Ковачевић одржава линију.
Оливера Ковачевић, којој је недавно истекао мандат на месту уреднице Забавног програма Радио-телевизије Србија, једна је од најзгоднијих дама наше јавне сцене.
Висока, витка, плава – могла би без проблема да прође и у Холивуду. Наравно, на изгледу треба радити, па тако и она има неке моменте када није баш задовољна.
У интервјуу који је недавно дала за магазин Лепота и здравље Оља је открила специјалан режим исхране којег се придржава. Додала је да организам препознаје мањак хране као претњу и да, кад редовно једе три оброка, мршави без грешке.
У њеном случају, кључ није дијета, већ је пресудно правилно комбиновање намирница, као и то колико су оброци обилни.
Доручак, иако је најважнији, Оливера је дуго запостављала.
‒ Прескакала сам доручак, више сам јела ноћу него дању ‒ признала је. Ујутру је на њеном столу увек хлеб, ражани, црни, хељдин, било који без белог брашна, као и путер или кајмак, јаја, сланина и кисело млеко. За слатку варијанту бира џем без шећера, али и без заслађивача.
Два сата после доручка време је за ужину, када обично конзумира воће. Није препоручљиво за први оброк у дану јер може да појача киселину у желуцу, али је прави избор за ужину.
Четири сата после доручка на реду је ‒ ручак. Ако једе месо, мора да буде искључиво кувано. Не комбинује га са тестенином или пиринчем, што је иначе препорука многих нутрициониста.
Кромпир је потпуно избацила јер није добар избор за људе са повишеним шећером. Угљени хидрати кромпира претварају се у шећере и тако одлазе у крвоток.
За вечеру, последњи оброк, на трпези је нешто лагано, углавном риба и салата.
Ољи је овај режим исхране помогао, глукоза је била на горњој граници. Наглашава да постоје бројне заблуде у вези са здравом исхраном и да, на пример, кувани кромпир, шаргарепа и целер имају већи гликемијски индекс од белог шећера.