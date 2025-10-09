overcast clouds
16°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУТРА ЈЕ 10.10! Моћан ДАТУМ КОЈИ МЕЊА СУДБИНУ Нумеролози кажу да је тренутак за НОВИ ПОЧЕТАК и велике одлуке, ЈЕДНИ ће га осетити јаче него други

09.10.2025. 16:46 16:54
Пише:
Дневник
Извор:
Стил. Курир
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Сутра, 10. октобар, доноси моћну нумеролошку енергију идеалну за нови почетак и остваривање снова. Астролози саветују како да искористите ову прилику и које особе ће највише бити уздрмане овом енергијом

Десети дан десетог месеца ослобађа снажну енергију која нас подстиче да кренемо у новом смеру и почнемо да градимо живот какав заиста желимо.

Нумеролози и астролози истичу да овај датум носи посебну вибрацију – прилику за ново ја, за почетак нечег важног и трансформативног. То је дан када можемо да се посветимо својој мисији личног раста и ослобађања од прошлих ограничења.

„Сад улазимо у акцијску фазу циклуса и то ће се наставити и у остатку године,“ објашњава астролошкиња Таназ Чаб, истичући спиритуалну важност 10. октобра.

„У наредним месецима имаћемо прилику да изградимо нови живот, да на празном платну насликамо слику какву желимо.“

да
Фото: freepik, ilustracija

У нумерологији, број 10 симболизује целовитост и равнотежу. То је тренутак када све може да се посложи, а точак живота да крене у новом правцу. Такође, десетка је моћан манифестацијски број – енергија овог дана је удвостручена, што значи да је идеалан тренутак за остваривање снова и постављање темеља за будућност.

Астролошкиња саветује: „Водите се тиме како желите да се ваш живот осећа. Направите мале кораке у правцу који вам доноси добар осећај. То је најбољи начин да се отворите овој моћној вибрацији која доноси промене и нове прилике.“

Сутра је дан за храбре одлуке, нове почетке и отварање врата ка животу какав заиста желите – припремите се да енергија 10.10. заиста уздрма и инспирише ваш живот, пише Стил.Курир

 

Астро нумерологија октобар
Извор:
Стил. Курир
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај