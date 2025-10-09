СУТРА ЈЕ 10.10! Моћан ДАТУМ КОЈИ МЕЊА СУДБИНУ Нумеролози кажу да је тренутак за НОВИ ПОЧЕТАК и велике одлуке, ЈЕДНИ ће га осетити јаче него други
Сутра, 10. октобар, доноси моћну нумеролошку енергију идеалну за нови почетак и остваривање снова. Астролози саветују како да искористите ову прилику и које особе ће највише бити уздрмане овом енергијом
Десети дан десетог месеца ослобађа снажну енергију која нас подстиче да кренемо у новом смеру и почнемо да градимо живот какав заиста желимо.
Нумеролози и астролози истичу да овај датум носи посебну вибрацију – прилику за ново ја, за почетак нечег важног и трансформативног. То је дан када можемо да се посветимо својој мисији личног раста и ослобађања од прошлих ограничења.
„Сад улазимо у акцијску фазу циклуса и то ће се наставити и у остатку године,“ објашњава астролошкиња Таназ Чаб, истичући спиритуалну важност 10. октобра.
„У наредним месецима имаћемо прилику да изградимо нови живот, да на празном платну насликамо слику какву желимо.“
У нумерологији, број 10 симболизује целовитост и равнотежу. То је тренутак када све може да се посложи, а точак живота да крене у новом правцу. Такође, десетка је моћан манифестацијски број – енергија овог дана је удвостручена, што значи да је идеалан тренутак за остваривање снова и постављање темеља за будућност.
Астролошкиња саветује: „Водите се тиме како желите да се ваш живот осећа. Направите мале кораке у правцу који вам доноси добар осећај. То је најбољи начин да се отворите овој моћној вибрацији која доноси промене и нове прилике.“
Сутра је дан за храбре одлуке, нове почетке и отварање врата ка животу какав заиста желите – припремите се да енергија 10.10. заиста уздрма и инспирише ваш живот, пише Стил.Курир