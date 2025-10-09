ПОСЛЕ ХАЛИДА – МУК И СУЗЕ!
"СЕЈДА ЈЕ ЛОШЕ, АЛИ ЈЕ ЈАКА ЖЕНА" Бешлићев блиски пријатељ открио неутешне речи и ПОСЛЕДЊИ РАЗГОВОР који неће заборавити
Босанскохерцеговачки текстописац Фахрудин Пецикоза сарађивао је са Халидом Бешлићем, а сада је испричао детаље њиховог дружења.
Како сам? Како ћу бити... Живот иде даље, мора да се настави, али после овога ће стати много ствари. Халид је последњим својим дахом просуо љубав по овој напаћеној земљи, по Балкану. Осети се то, код свих... Свима је тешко и жао. Народ... Седе, пију кафу, кад је Халид умро - мук. Ја сам био у контакту с њим. Сви смо то очекивали, био је тешко болестан, припремали смо се за то, али човек никад не може да се припреми за то. Ја сам био у контакту с њим преко видео-позива. Супруга и ја смо отишли да га видимо, она је хтела. Тако је био јак човек - прича он и додаје:
- Он је имао стрпљења. Ја некад немам стрпљења за људе, а он је за сваког имао лепу реч. Знате, кад људи дођу... Он се и даље дружио с људима из основне школе. Возио се у "голфу двојци", сви очекивали лимузине... То је човек који ништа није калкулисао у животу.
Он је Халиду написао чувену "Миљацку".
- Нисам много, пет, "Миљацку". Не волим да ме људи везују кроз ауторски рад са Халидом, ја сам му био кућни пријатељ. Он је хит сам по себи. То је привилегија кад ти он отпева песме. Сад су сви као учествовали у стварању Халидове каријере... Каже једна стара, "победа има сто очева, само је пораз сироче". Кад имаш привилегију да пишеш за Халида... Ја сам изрецитовао пар стихова за "Миљацку", рекао је: "Добро". И Жељко Јоксимовић је био гост, одмах је пристао да ради. То је било све у року од пет минута. Код њега нема убеђивања. Само каже "да" или не" - испричао нам је, па открио како је настала "Миљацка":
- Знате, овде има Бегова џамија, особа кад поклони нешто граду, то је у вакуфи, то је поклон. Онда је написано да то не може бити имам, хоџа с оне стране Миљацке. Онда се ја зезао са ове леве стране. Онда су ми објаснили да пре, сваке године Миљацка надође, односе мостове, да не остане Бегова џамија без хоџе. Тад су и везе пуцале. То ми је испричано, мени то зазвучало супер. Ево, ова чаршија пише. Ја сам овде написао "прстен и златни ланац", гледао шибицаре. "Сејду" сам радио с Милијем, послао ми је музиком. Сваки дан сам седео с њима и слушао Халида. Причао: "Кад сам ја срео Сејду, била је као Лејди Ди" ..
"Сејда је лоше, она је добар човек..."
Познато је да и Бешлићева супруга води битку са здрављем, а он је сада открио у каквом је стању.
- Та њихова љубав... Она је лоше. Јака је жена, добар човек. Не могу више, разумите ме... Више неће бити особе као што је Халид.
(Република)