Један природни састојак ЗА ДУГУ, ГУСТУ И СЈАЈНУ КОСУ! Откријте БАКИН “метод” који данас многи занемарују, а заиста делује
Ако сањате о дугој, сјајној и густој коси, можда вам решење не лежи у скупим препаратима, већ добро провереним бакиним саветима.
Једна Тикток корисница тврди да јој је управо њена бака открила најједноставнији природни начин за бржи раст косе, а многи са Балкана су већ упознати са тим, те је уједно и прилика да се присетимо.
"Бака ми је открила тајну здраве и дуге косе жена са Балкана"
Како каже, њена бака има косу дугу скоро до струка и то у осамдесетој години.
"Ако ти бака никада није рекла како да ти коса брже расте, ево тајне моје баке која је са балканског подручја", поручила је Мелоди, показујући фотографију своје прабаке са бујном косом у шездесетим.
Према њеним речима, кључни састојак је коприва – биљка која блокира ензим одговоран за опадање косе, чисти теме и јача корен длаке.
Колико ли смо се само шалили на рачун шампона од коприве, који је "најпростији" по састојцима, а управо зато може бити право благо. То је и одличан "шамар реалности" да је ипак природно - најбоље. Перемо косе шампонима са најкомпликованијим формулама и додацима, који теже да нам коса изгледа здравије, свежије и, кључна реч - природно.
Како користити коприву за јачу и гушћу косу
Како истиче у видеу, користи шампон од коприве већ неколико месеци и да су резултати невероватни.
"Од када га користим, коса ми је гушћа и има више волумена, чак не морам ни да користим регенератор", каже она.
Ипак, како би спречила исушивање, пре сваког прања утрљава арганово уље у косу, остави га да делује око сат времена, а затим опере само теме шампоном од коприве.
За још боље резултате обавезно пробајте ово
За још боље резултате, Мелоди саветује да се пије чај од коприве свакодневно - он, према њеним речима, не само да јача косу, већ помаже и код менструалних болова.
Други корисници препоручују комбинацију:
• шампон од коприве,
• разблажено јабуково сирће као замену за регенератор,
• уље рузмарина које се наноси на теме пре прања ради додатне стимулације раста.
Зашто коприва делује
Стручњаци наводе да коприва обилује витаминима, минералима и биоактивним супстанцама које хране корен длаке и побољшавају здравље темена.
Екстракт корена коприве, кажу, садржи једињења која блокирају хормон ДХТ, познат по томе што узрокује губитак косе код мушкараца и жена. Поред тога, коприва помаже у борби против перути, смањује масноћу и враћа коси природан сјај.
Природа зове, јавите се!
Иако резултати могу да се разликују од особе до особе, коприва је једноставна, доступна и природна опција за јачање косе. Као што каже у видеу: "Модерне формуле само прикрију проблем, али природни састојци заиста мењају косу из корена."
Ако желите здраву, јаку и неговану косу можда је време да послушате бакин савет и пружите шансу овој чудесној биљци.
(Она.рс/Express)