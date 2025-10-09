(ВИДЕО) Е, ОВО ЈЕ ХАОС У САОБРАЋАЈУ 120.000 возила у 36 трака ПОГЛЕДАЈТЕ СНИМАК ДРОНОМ Непрегледне колоне, Кинези „заточени“ у гужви након 8 дана празника!
Милиони Кинеза суочили су се са огромним саобраћајним гужвама на повратку кући након осмодневног празника.
Највећа наплатна станица у земљи, са чак 36 трака, била је преплављена возилима, а снимци су постали вирални.
Огромне гужве на кинеским путевима током празника нису само логистички изазов, већ и одраз друштвених и економских промена у земљи. Ове године, Лунарни фестивал у Кини се поклопио са Националним даном, продуживши празник на осам дана и изазвавши рекордних 888 милиона путовања.
Ови подаци показују не само растућу мобилност кинеског становништва, већ и све већи притисак на инфраструктуру.
This is the traffic in China as millions return to the cities after a week long holiday. pic.twitter.com/sOnh9YxomR
— Catch Up (@CatchUpFeed) October 9, 2025
Наплатна станица Вузхуанг у провинцији Анхуи, са својих 36 трака, постала је симбол саобраћајног хаоса. Према властима, само последњег дана празника кроз ову станицу прошло је преко 120.000 возила. Снимци дроном приказали су бескрајне колоне аутомобила, док су возачи сатима чекали да прођу. Овај призор подсећа на гужве током кинеске Нове године, када милиони људи путују како би провели време са породицом.
Ово су уобичајене саобраћајне гужве у Кини јер се милиони враћају у градове након недељу дана одмора, написао је Тансу Јеген на друштвеним мрежама, уз снимке који су брзо постали вирални.
Кина се већ деценијама суочава са изазовима масовног путовања током празника. Ово није први пут да је забележен такав саобраћајни хаос у Кини. Најпознатији се догодио 2010. године, када је 12-дневна прометна гужва парализовала ауто-пут Пекинг-Тибет.
Због низа кварова камиона тог 14. августа колоне су биле дуге више од 100 километара, а хиљаде возача и путника остале су заглављене на путу скоро две недеље, пише Блиц.