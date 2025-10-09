overcast clouds
14°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) Е, ОВО ЈЕ ХАОС У САОБРАЋАЈУ 120.000 возила у 36 трака ПОГЛЕДАЈТЕ СНИМАК ДРОНОМ Непрегледне колоне, Кинези „заточени“ у гужви након 8 дана празника!

09.10.2025. 19:46 19:52
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц, Прототема
Коментари (0)
кина
Фото: Printscreen/X

Милиони Кинеза суочили су се са огромним саобраћајним гужвама на повратку кући након осмодневног празника.

Највећа наплатна станица у земљи, са чак 36 трака, била је преплављена возилима, а снимци су постали вирални.

Огромне гужве на кинеским путевима током празника нису само логистички изазов, већ и одраз друштвених и економских промена у земљи. Ове године, Лунарни фестивал у Кини се поклопио са Националним даном, продуживши празник на осам дана и изазвавши рекордних 888 милиона путовања.

Ови подаци показују не само растућу мобилност кинеског становништва, већ и све већи притисак на инфраструктуру.

 

Наплатна станица Вузхуанг у провинцији Анхуи, са својих 36 трака, постала је симбол саобраћајног хаоса. Према властима, само последњег дана празника кроз ову станицу прошло је преко 120.000 возила. Снимци дроном приказали су бескрајне колоне аутомобила, док су возачи сатима чекали да прођу. Овај призор подсећа на гужве током кинеске Нове године, када милиони људи путују како би провели време са породицом.
Ово су уобичајене саобраћајне гужве у Кини јер се милиони враћају у градове након недељу дана одмора, написао је Тансу Јеген на друштвеним мрежама, уз снимке који су брзо постали вирални.

Кина се већ деценијама суочава са изазовима масовног путовања током празника. Ово није први пут да је забележен такав саобраћајни хаос у Кини. Најпознатији се догодио 2010. године, када је 12-дневна прометна гужва парализовала ауто-пут Пекинг-Тибет.

Због низа кварова камиона тог 14. августа колоне су биле дуге више од 100 километара, а хиљаде возача и путника остале су заглављене на путу скоро две недеље, пише Блиц.


 

саобраћајни колапс колоне возила кина
Извор:
Блиц, Прототема
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КОЛАПС И У АРИЉУ Због јаких снежних падавина УВЕДЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА 1.500 мештана околних села ОСТАЛИ У МРАКУ
рина

КОЛАПС И У АРИЉУ Због јаких снежних падавина УВЕДЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА 1.500 мештана околних села ОСТАЛИ У МРАКУ

03.10.2025. 19:39 20:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај