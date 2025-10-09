overcast clouds
15°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХАЛИД БЕШЛИЋ ДОБИЈА СПОМЕНИК У РОДНОМ СЕЛУ? Стигла подршка и од председника општине

09.10.2025. 16:49 16:55
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
halid
Фото: ChatGTP/илустрација

БАЊАЛУКА:  Начелник Сокоца Страхиња Башевић изјавио је да ће ова општина подржати иницијативу мештана Кнежине да се легендарном певачу народне музике Халиду Бешлићу подигне споменик у родном селу. 

„Нека нам се обрате и ми ћемо им свесрдно помоћи, јер је господин Бешлић, пре свега, био велики човек. Доста је помагао људима овог краја што се тиче запослења, али и у сваком смислу“, рекао је Башевић у изјави за Срну. Он је истакао да је лично познавао Бешлића, који је, како каже, био права лафчина.

„Бешлић, као осведочени човек из народа, заслужује споменик“, навео је Башевић.  

Мештани Кнежине у којој се родио познати певач предложили су да се у овом селу, на извору Кнежак, који је Халид опевао у познатој песми „Романија“, подигне споменик у његову част.  

Легенда народне музике Халид Бешлић преминуо је у Сарајеву у 72. години након кратке и тешке болести.  Бешлић ће бити сахрањен у понедељак, 13. октобра, на сарајевском гробљу Баре.

халид бешлић Романија споменик
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СИН ХАЛИДА БЕШЛИЋА СЕ ГУШИ У СУЗАМА Емотивне сцене на Скендерији у Сарајеву СЛОМЉЕН ОД ТУГЕ (ВИДЕО)
халид

СИН ХАЛИДА БЕШЛИЋА СЕ ГУШИ У СУЗАМА Емотивне сцене на Скендерији у Сарајеву СЛОМЉЕН ОД ТУГЕ (ВИДЕО)

09.10.2025. 12:07 12:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ЗЛАТАН У СВЛАЧИОНИЦИ ПУСТИО ХАЛИДА! У Америци слушали хит са Балкана и снимали овај тренутак

ПОКАЗАО СВОЈЕ ПОРЕКЛО!

да

(ВИДЕО) ЗЛАТАН У СВЛАЧИОНИЦИ ПУСТИО ХАЛИДА! У Америци слушали хит са Балкана и снимали овај тренутак

08.10.2025. 21:29 21:52
Волим
0
Коментар
0
Сачувај