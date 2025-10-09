ХАЛИД БЕШЛИЋ ДОБИЈА СПОМЕНИК У РОДНОМ СЕЛУ? Стигла подршка и од председника општине
БАЊАЛУКА: Начелник Сокоца Страхиња Башевић изјавио је да ће ова општина подржати иницијативу мештана Кнежине да се легендарном певачу народне музике Халиду Бешлићу подигне споменик у родном селу.
„Нека нам се обрате и ми ћемо им свесрдно помоћи, јер је господин Бешлић, пре свега, био велики човек. Доста је помагао људима овог краја што се тиче запослења, али и у сваком смислу“, рекао је Башевић у изјави за Срну. Он је истакао да је лично познавао Бешлића, који је, како каже, био права лафчина.
„Бешлић, као осведочени човек из народа, заслужује споменик“, навео је Башевић.
Мештани Кнежине у којој се родио познати певач предложили су да се у овом селу, на извору Кнежак, који је Халид опевао у познатој песми „Романија“, подигне споменик у његову част.
Легенда народне музике Халид Бешлић преминуо је у Сарајеву у 72. години након кратке и тешке болести. Бешлић ће бити сахрањен у понедељак, 13. октобра, на сарајевском гробљу Баре.