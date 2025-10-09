overcast clouds
15°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЕВО КОЈИ СИМПТОМИ УКАЗУЈУ НА НЕПРАВИЛАН РАД ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ Препознајте их на време, не игноришите ОВЕ НАМИРНИЦЕ ЈОЈ ПОМАЖУ

09.10.2025. 12:33 12:46
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Коментари (0)
штитна
Фото: Илустрација/ Canva

Подржите штитну жлезду кроз исхрану и препознајте прве знакове дисбаланса.

Штитна жлезда игра кључну улогу у регулисању метаболизма, енергије, расположења и телесне тежине. Када не функционише правилно, могу се јавити бројни симптоми, а избор праве исхране може помоћи да се подржи њен рад.

Како препознати поремећај рада штитне жлезде

Симптоми могу бити различити, у зависности да ли је реч о хипотиреози (смањена функција) или хипертиреози (појачана функција). Најчешћи знаци укључују:

Хипотиреоза: умор, добијање на тежини, хладноћа, сува кожа, опадање косе, депресија.

Хипертиреоза: убрзан рад срца, губитак тежине, нервоза, појачано знојење, тремор руку.

Ако приметите више ових симптома или дуготрајне промене у енергији и тежини, важно је да се јавите ендокринологу ради лабораторијских тестова хормона штитне жлезде. 

Правовремена дијагноза и прилагођена исхрана могу значајно побољшати функционисање ове важне жлезде и ваше опште здравље.

штитна жлезда
Фото: Илустрација/ Canva

Намирнице које помажу штитној жлезди

Јод – есенцијалан за производњу хормона штитне жлезде; налази се у јодираној соли, морским алгама, рибама и плодовима мора.

Селен – подржава конверзију Т4 у активни хормон Т3; богати извори су бразилски ораси, риба, јаја и семенке сунцокрета.

Цинк – учествује у синтези хормона штитне жлезде; добар је у месу, јајима, орашастим плодовима и махунаркама.

Омега-3 масне киселине – помажу у смањењу упала и подржавају метаболизам; налазе се у масној риби, ланеном семену и орасима.

Витамин Д – неопходан за имунитет и здравље жлезде; може се надокнадити сунчањем и масним рибама.

штитна жлезда
Извор:
Србија данас
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај