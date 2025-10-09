ЕВО КОЈИ СИМПТОМИ УКАЗУЈУ НА НЕПРАВИЛАН РАД ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ Препознајте их на време, не игноришите ОВЕ НАМИРНИЦЕ ЈОЈ ПОМАЖУ
Подржите штитну жлезду кроз исхрану и препознајте прве знакове дисбаланса.
Штитна жлезда игра кључну улогу у регулисању метаболизма, енергије, расположења и телесне тежине. Када не функционише правилно, могу се јавити бројни симптоми, а избор праве исхране може помоћи да се подржи њен рад.
Како препознати поремећај рада штитне жлезде
Симптоми могу бити различити, у зависности да ли је реч о хипотиреози (смањена функција) или хипертиреози (појачана функција). Најчешћи знаци укључују:
Хипотиреоза: умор, добијање на тежини, хладноћа, сува кожа, опадање косе, депресија.
Хипертиреоза: убрзан рад срца, губитак тежине, нервоза, појачано знојење, тремор руку.
Ако приметите више ових симптома или дуготрајне промене у енергији и тежини, важно је да се јавите ендокринологу ради лабораторијских тестова хормона штитне жлезде.
Правовремена дијагноза и прилагођена исхрана могу значајно побољшати функционисање ове важне жлезде и ваше опште здравље.
Намирнице које помажу штитној жлезди
Јод – есенцијалан за производњу хормона штитне жлезде; налази се у јодираној соли, морским алгама, рибама и плодовима мора.
Селен – подржава конверзију Т4 у активни хормон Т3; богати извори су бразилски ораси, риба, јаја и семенке сунцокрета.
Цинк – учествује у синтези хормона штитне жлезде; добар је у месу, јајима, орашастим плодовима и махунаркама.
Омега-3 масне киселине – помажу у смањењу упала и подржавају метаболизам; налазе се у масној риби, ланеном семену и орасима.
Витамин Д – неопходан за имунитет и здравље жлезде; може се надокнадити сунчањем и масним рибама.