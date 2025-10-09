СУМАНУТО УБИСТВО Жена пуцала на другу жену због речи "ХВАЛА"! Сведоци до детаља описали језиву ситуацију
Жена је убијена након што је, наводно, замолила другу жену да јој каже "хвала".
Сесилија Симпсон (41) убијена је у уторак, 7. октобра, на паркингу испред продавнице ПетСмарт у Даласу. Кеона Закуја Хемптон (22) оптужена је за убиство јер је, наводно, више пута пуцала у Симпсонову, наводи се у саопштењу полиције Даласа, јавља магазин Пипл.
До кобног сукоба дошло је након што је Симпсон, према извештајима, придржала врата Хемптоновој док су обе излазиле из продавнице Фајв Белоу, преноси ВФАА. Када јој Хемптон није захвалила, полиција наводи да су се две жене упустиле у вербалну свађу, према наводима Си-Би-Ес Њуз који се позива на полицијски извештај о хапшењу.
Према тим наводима, Симпсон и њена ћерка потом су се одвезле до продавнице ПетСмарт у истом тржном центру и обавестиле запослене да их Хемптонова, наводно, прати. Полиција наводи да је Хемптонова затим ушла у ПетСмарт и посвађала се са сведоком, напустила продавницу и неколико минута касније се вратила.
Хемптон и Симпсон тада су поново ушле у вербални сукоб унутар ПетСмарт-а. Запослени су затражили од све три жене да напусте продавницу.
Сведок, који је наводно болничарка на одељењу хитне помоћи, рекао је за Фокс 4: "Нападачица је говорила: 'Изађи напоље. Хајде да то решимо напољу. Да се побијемо напољу.' А мајка и ћерка су јој само говориле да оде."
Када су напустиле продавницу, Хемптон је, наводно, бацила флашу пића на возило Симпсонове на паркингу.
"Мајка и ћерка су покушале да уђу у аутомобил како би смириле ситуацију, али та жена није хтела да одустане", рекла је болничарка за исти медиј.
Затим је Симпсон наставила да се расправља са Хемптон, што је прерасло у физичку тучу. Симпсон је више пута ударила Хемптон и викала на њу да оде, испричала је ћерка Симпсонове полицији, преноси Си-Би-Ес Њуз.
Полиција је око 13 часова примила дојаву о пуцњави на паркингу. Ватрогасно-спасилачка служба Даласа превезла је Симпсонову у болницу Методист Централ, где је проглашена мртвом, наводи Си-Би-Ес Њуз.
Неколико сати касније, власти су лоцирале и ухапсиле Хемптонову, наводи се у саопштењу полиције Даласа.
Током испитивања, Хемптон је, према полицијском записнику који преноси Си-Би-Ес Њуз, рекла детективима да су она и Симпсон имале вербални сукоб.
Хемптон је истражитељима рекла да је "само покушавала да је отера од себе", наводи се у записнику који преноси ВФАА.
Хемптон је спроведена у затвор округа Далас. Према затворским евиденцијама, кауција јој још није одређена.
Истрага је у току, саопштила је полиција Даласа.