САМОСТАЛЦИ ПРВИ ДОБИЈАЈУ ПЕНЗИЈЕ Ево када почиње исплата

24.10.2025. 10:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Canva, ilustracija

БЕОГРАД: Према календару исплата који је данас објавио Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), исплата пензија за октобар почиње 4. новембра, када ће примања добити корисници из категорије самосталних делатности, без обзира на начин исплате за који су се определили.

Дан касније, 5. новембра, почиње исплата за све војне и пољопривредне пензионере, односно и оне који примања добијају преко текућих рачуна и оне који су се определили да им пензије стижу на кућне адресе или да их подижу на поштанским шалтерима.

Последњи ће пензије добити корисници из категорије запослених, па ће они који примања добијају преко текућих рачуна пензије примати од 7. новембра, а остали од 8. новембра.

Износи на чецима биће исти као и приликом претходне, односно исплате за септембар.

