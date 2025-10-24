ВИШЕ ХИЉАДА ХЕКТАРА ПРЕСЕЈАНО ЗБОГ СУШЕ Уљаној репци нису годилио сушни септембар и октобар
Суво и топло време нашкодило је уљаној репици, а кишно време помоћи ће тамо где је уљарица почела да развија листове.
Више хиљада хектара под уљаном репицом је преорано због суве и топле климе током септембра и октобра.
Зато су пољопривредници усев морали да замене другим, пшеницом и јечмом, речено је Дневнику у пољопривредним стурчним службама у Суботици и Кикинди.
Колико ће уљарице остати знаће се када прође новембар а до тада уљарици ће требати кише и умерено топлог времена
- На неким пољима усев је у фази ницања. На биљци у зависности од рока сетве има два до четири листа, а на неким чек и шест. Развој усева различит је по регионима. Боље се развила уљана репица која је сејана раније у односу на каснију сетву - казала је за Дневник др Ана Јеромела Марјановић са Института за ратарство и повртарство Нови Сад од националног значаја и додала да развој уљане репуце у наредном периоду ће зависити од климе, смене кише и умерено лепог времена.
На северу Бачке има различите репице
Пољопривредник Мирослав Киш из Суботице казао је, да је на пољима на северу Бачке, где се уљарица највише сеје, биљка у различитим фазама развоја.
- У зависности од климе и количине падавина, које су биле у септембру, на неким њивама је уљана репица никла, развија листове и сада је паори штите од инсеката - казао је Киш. - Доста је њива где је репица пресејана. Усев је био проклијао, али су се клице осушиле због сувог и топлог времена и ратари су морали да је пресеју и замене другом културом, пшеницом и јечмом. Та друга сетва их је исто коштала, као и сетва уљане репице, чији су трошковима са закупом били око 140.000 динара по хектару.
Колико је уљане репице посејано ове јесени још се не зна, али др Јеромела Марјановић каже да је семена продато за 48.000 хектара, што су површине под којима је уљарице било у сетви прошле јесени. - Да ли је све семе искоришћено за сетву или су пољопривредници одлагали сетву ишчекујући падавине није познато. Сада је рок за сетву завршен и више се уљана репица не може сејати - навела је др Јеромела Марјановић.
Очекивало се да ће репице бити посејано за трећину више него лањске сетве и приближити површинама од око 60.000 хектара, јер су у жетви током јуна принос и цена - 57 динара по килограму на почетку жетве, били одлични. Репице је у просеку било три тоне по хектару, а на неким њивама рода је било и три и по, па и четири тоне где је примењивана агротехника.