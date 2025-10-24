ВИШЕ ХИЉАДА ХЕКТАРА ПРЕСЕЈАНО ЗБОГ СУШЕ Уљаној репци нису годилио сушни септембар и октобар

Више хиљада хектара под уљаном репицом је преорано због суве и топле климе током септембра и октобра.

Зато су пољопривредници усев морали да замене другим, пшеницом и јечмом, речено је Дневнику у пољопривредним стурчним службама у Суботици и Кикинди.

Колико ће уљарице остати знаће се када прође новембар, а до тада уљарици ће требати кише и умерено топлог времена.

- На неким пољима усев је у фази ницања. На биљци у зависности од рока сетве има два до четири листа, а на неким чек и шест. Развој усева различит је по регионима. Боље се развила уљана репица која је сејана раније у односу на каснију сетву - казала је за Дневник др Ана Јеромела Марјановић са Института за ратарство и повртарство Нови Сад од националног значаја и додала да развој уљане репуце у наредном периоду ће зависити од климе, смене кише и умерено лепог времена.

На северу Бачке има различите репице

Пољопривредник Мирослав Киш из Суботице казао је, да је на пољима на северу Бачке, где се уљарица највише сеје, биљка у различитим фазама развоја.

- У зависности од климе и количине падавина, које су биле у септембру, на неким њивама је уљана репица никла, развија листове и сада је паори штите од инсеката - казао је Киш. - Доста је њива где је репица пресејана. Усев је био проклијао, али су се клице осушиле због сувог и топлог времена и ратари су морали да је пресеју и замене другом културом, пшеницом и јечмом. Та друга сетва их је исто коштала, као и сетва уљане репице, чији су трошковима са закупом били око 140.000 динара по хектару.